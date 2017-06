Piden suspender el aumento del agua

Los diputados provinciales Silvia Augsburger, Palo Oliver y Rubén Giustiniani solicitaron la suspensión del incremento del 20 por ciento en las tarifas de Aguas Santafesinas (ASSA) autorizada recientemente por el Gobierno provincial y que elevaría al 70% las subas para este año, muy por encima de las previsiones inflacionarias.Los legisladores argumentaron que esta suba se torna "ilegítima e inconstitucional" porque no garantiza el derecho constitucional a la participación de los usuarios mediante audiencias públicas previa a cualquier modificación tarifaria."El aumento solicitado por la empresa fue avalado por el Poder Ejecutivo sin la participación de los/as usuarios/as. Por este motivo es que solicitamos que se deje sin efecto el aumento en tanto no se convoque a audiencias públicas en las cuales los/as usuario/as puedan ejercer sus derechos constitucionales. El no acatamiento de las condiciones impuestas por la Corte torna ilegítimo e inconstitucional los aumentos tarifarios habilitados", sostiene el proyecto presentado en la Cámara de Diputados por los legisladores del bloque “Igualdad y Participación”, Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani, y el radical Fabián Palo Oliver.En tal sentido, recordaron que en el fallo “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minerías s/ amparo colectivo” la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que la audiencia pública previa “es un requisito esencial para la adopción de decisiones en materia de tarifas”, reconocido por el artículo 42 de la Constitución.Asimismo, señalaron que este incremento en la tarifa de ASSA del 20 por ciento - habilitado por Resolución N° 446/17 del Ministerio de Infraestructura y Transporte- sumado al 40,8 por ciento durante el primer semestre, no se condice ni con los incrementos salariales ni con la inflación.