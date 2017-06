Panorama Político

Tal como ocurrió el 13 de abril de 2015, previo a las elecciones de aquél entonces, nuevamente se realizará esta vez antes de los comicios primarios (PASO) del domingo 13 de agosto, el debate entre los candidatos a ocupar bancas en el Concejo Municipal de nuestra ciudad. La fecha elegida será el viernes 4 de agosto, teniendo a su cargo la organización del mismo el Círculo de la Prensa de Rafaela en conjunto con la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales.Se trata sin dudas de una muy buena ocasión para que el periodismo pueda ofrecer una perspectiva de todos los aspirantes a bancas, como así también que la gente que asista -que siempre es mucha- conozca más de cerca las ideas y posicionamientos de quienes los representarán en el futuro dentro del cuerpo legislativo de la ciudad.Pero además, como siempre ocurre en estas ocasiones, queda abierta la posibilidad de algunas preguntas de esas que suelen calificarse de incómodas, que siempre son las que más interesan. Es decir, las que sacan del casete a los políticos.La presentación de los candidatos a concejales de una de las listas del peronismo rafaelino, que encabezan el edil Jorge Muriel y la subsecretaria de Salud del Municipio, Brenda Vimo, se realizó lejos de los elementos tradicionales del PJ. Fue en la soleada mañana del martes en un espacio libre entre el Instituto Superior del Profesorado y la Escuela Municipal de Música donde hubo café para funcionarios, candidatos, concejales y periodistas. No hubo invitados especiales del partido ni nada. Fue una presentación para la prensa en tanto que para el peronismo será más adelante. No se escuchó la marcha (Perón, Perón, que grande sos...) en los altoparlantes y para matizar el cierre sonó un tema de Los Cafres.Antes de la presentación, los candidatos y los principales referentes del oficialismo en el Municipio y en el partido, es decir, Omar Perotti, Luis Castellano, Alcides Calvo y Roberto Mirabella estuvieron en la Casa Justicialista de Bv. Lehmann para tomar las fotos que luego se utilizarán en la campaña para las primarias de agosto, lo cual repitieron antes del inicio de la presentación en el barrio Ilolay.Y antes de que se inicie la conferencia, Calvo se tomó un cafecito, se disculpó e inició un viaje a Rosario, aunque en el entorno descartaron cualquier otro motivo.Mientras tanto, Hernán Camusso -quien aclaró que es un instructor de la Defensoría del Pueblo Delegación Rafaela y que no está a cargo de la misma- dejó atrás su paso por el Frente Renovador por el cual fue candidato en las elecciones pasadas y ya se integró al sector que domina las elecciones desde 1991. Así se cumplió lo que se había dicho el año pasado en esta columna, cuando se deslizaba sobre las continuas visitas del hijo del recordado Aldo al 5º piso del edificio municipal.Por otra parte, fuentes de este espacio destacaron el "acuerdo de laburo" alcanzado con Oscar Tati Parra para las internas del peronismo. "No hay peleas, no hay gritos hay buen clima", indicaron mientras ratificaron que por ahora hay tres listas confirmadas para las primarias de agosto, más allá del cierre para oficializar candidaturas que expira hoy.Las candidaturas de Natalia Enrico por el Frente Progresista y de Raúl Lalo Bonino por Cambiemos estaban confirmadas pero desde ahí hacia adelante todo está escrito en borradores. Que Marta Pascual sería la segunda en la lista de Lalo, que el PDP negocia con el socialismo o presenta una lista de candidatos propios, que la UCR tiene dirigentes que podrían incorporarse a la lista de Enrico y no descarta una nómina con postulantes radicales.Para no enredar más la historia, solo vamos a decir que hoy será como el capítulo final de las telenovelas: cualquier cosa puede pasar."Quería contarles que los médicos me permitieron de a poco retomar mis actividades. Mi prioridad es la tarea de gobierno", declaró en su cuenta de Twitter el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, el pasado lunes cuando dio por terminado su reposo pos intervención quirúrgica por la rotura de tendón de Aquiles de su pierna derecha. "Mi prioridad son los santafesinos. Y no voy a permitir que una contienda electoral los perjudique. Nuestro gobierno es del Frente Progresista. Quienes formen parte de él seguirán ese lineamiento", dijo en conferencia de prensa ese mismo lunes.Dos días después, su antecesor Antonio Bonfatti -actual presidente de la Cámara de Diputados- pidió la renuncia de dos ministros radicales que responden al Grupo Universidad que apuesta su integración a Cambiemos en detrimento de su participación en el Frente Progresista, Cívico y Social. En concreto, la alusión sin nombres era para el titular de Ciencia y Tecnología, Eduardo Matozo y de Obras Públicas, Julio Schneider.El tiempo dirá. Pero Lifschitz parece estar decidido a mantener a su gabinete.La Municipalidad de Rafaela propuso hace unos días realizar una "mateada por la vida" este domingo en el Parque Integrador APADIR. Pero resulta que días antes los candidatos a concejales por el Movimiento de Articulación Popular, Juan Soffietti y Cecilia Nava, habían anunciado una nueva mateada "rumbo al Concejo" para el 18 de junio en el mismo escenario para que los vecinos puedan intercambiar opiniones con los integrantes de la lista. "Este tipo de ideas por supuesto que no tienen dueño, pero muchachos de la Municipalidad o no sé quién... hasta el mismo diseño!", postearon desde el MAP en su Facebook.La elección de concejales de la ciudad de Santa Fe podría sumar interés de confirmarse que "gente conocida" se inscribirá para esa disputa en las urnas. Ayer ya tenía cierta solidez la posibilidad de que el periodista Emilio Jatón, ex conductor del noticiero de Canal 13 de Santa Fe y actual senador provincial por el departamento La Capital, lidere las listas del Frente Progresista, que ya no tendrá al radicalismo -o al menos a los radicales del Grupo Universidad y del sector de José Corral-. En tanto, tampoco se descarta que el ex candidato a gobernador por el Frente Renovador y actual funcionario de Arsat, Oscar "Cachi" Martínez, sea el candidato a concejal por ese espacio según publicó El Litoral.