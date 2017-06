Udrizard, "sorprendido" tras su llegada a Ben Hur

Con 26 años, oriundo de Libaros (Entre Ríos), Gustavo Udrizard es quien parece tener las mayores chances de ocupar el sector izquierdo del mediocampo de Ben Hur hacia adelante, en el venidero semestre.A poco más de una semana de haberse sumado al Lobo, el jugador que viene del DEPRO, mencionó sobre su carrera formativa y profesional, que "estuve dos años en las inferiores de Boca, hasta los 16 y de ahí me fui a Newell's Old Boys de Rosario hasta los 21. No firmé contrato y me mandaron a Juventud de San Luis, donde estuve dos años. De ahí me fui para Costa Rica, estuve en Sport Uruguay de Coronado. Luego de un año me vine otra vez para Argentina para jugar en Defensores de Pronunciamiento, donde estuve un año y medio".Sobre sus primeras sensaciones en barrio Parque, expresó que "la verdad que estoy sorprendido, por ahí no me esperaba como primer paso encontrar una institución tan ordenada y tan grande para ser del Federal B y por eso tengo muchas ganas de iniciar esta nueva etapa".Consultado sobre cómo comenzaron los contactos para arribar a BH, comentó que "un día me llegó un mensaje de Gustavo Barraza, que tenía las intenciones de incorporarme al plantel. Y la verdad que buscaba cambiar de aire y me vino al pelo. Estuve el pasado semestre con Sergio Rodríguez en Pronunciamiento y me había comentado del Club, entonces no lo dudé".Sabiendo su perfil zurdo, resta saber el esquema en que lo utilizará el técnico. "Yo no tengo drama. Puedo hacerlo como volante por izquierda y por derecha, enganche, hasta de delantero por afuera. Todo lo que sea en ataque lo puedo hacer".En cuanto a experiencia en el Federal, la tiene en el A. "Cuando estuve en Juventud de San Luis perdimos el ascenso con Guaraní Antonio Franco. Fue una lástima, justo me fui y al año siguiente se les dio. Dejé una buena imagen principalmente".De cara a lo que vendrá, cabe recordar que el primer desafío para Ben Hur y también para las nuevas incorporaciones, será la Copa Santa Fe, los días 18 (en Clucellas) y 25 de local, frente a Florida. Pero el 2 de julio estará lo más importante con el Federal B.Udrizard se mostró tranquilo, afirmando que "ojalá empecemos bien. Hay que estar tranquilos y seguir trabajando, y tratar de dar lo mejor siempre. Por suerte ya el 'finde' que viene empezamos a jugar, hay que ir a paso a paso. Después los partidos se van a ir dando y tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos para tratar de pelear el ascenso".