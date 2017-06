Al menos por un ratopudo olvidarse de los promedios y disfrutar de la victoria conseguida en su debut en Copa Argentina. El plantel ‘albiceleste’ descansó en la jornada de ayer luego de la victoria del miércoles ante Almagro en Sarandí y hoy volverá a los trabajos para comenzar a preparar el juego del próximo sábado 17 ante Quilmes, cuando se reanude luego del parate el torneo de Primera División.“Estamos muy contentos,, nos venía bien seguir ganando”, apuntó. La “Crema” se impuso por 1 a 0 y sin dudas que el triunfo “es muy importante, es una cuota más de confianza”, señaló la figura del equipo de Llop y luego agregó: “Ahora esperaremos el partido de Quilmes que va a ser muy complicado de la mejor manera, sabemos que no podemos perder puntos en el camino”.-Fue un partido muy trabado, sabíamos que iba a ser así. Tuvimos muchas situaciones de gol, por suerte pudimos marcar una porque sino se iba a complicar y terminar en los penales.-Si, tuvimos varias situaciones de gol muy claras, a veces se da así que no podemos convertir y por suerte pudimos hacer un gol de pelota parada que el técnico siempre nos pide que vayamos convencidos. Contentos y ahora a pensar en Quilmes.-Me pidió el Chocho (Llop) si podía jugar de lateral, en reserva en Racing había jugado bastante y le dije que lo podía hacer; sobre el final hicimos un cambio que ya estaba pactado si estábamos en ventaja y fue Blondel de tres y yo pasaba a la zaga. Por suerte resultó.-No, a veces se da así. Lo importante es tener las situaciones. Si no las tendríamos o no las generaríamos estaríamos más preocupados, hay que tratar de estar un poquito más preciso pero el equipo viene muy bien y está bien para afrontar la última etapa.-Necesitábamos seguir ganando, lo hicimos bien en Mendoza y está bueno reafirmar ese triunfo, nos recibe bien la última etapa.