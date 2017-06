Cinco Premios Nobel de la Paz instan a la unidad de la población mundial

ROSARIO, 9 (NA). - Cinco Premios Nobel de la Paz disertaron ayer en Rosario y coincidieron en que el mundo "está en guerra", por lo que existe la necesidad de fortalecer la unidad de la población, al tiempo que polemizaron sobre la situación de Venezuela. Convocados por la Fundación para la Democracia Internacional en el encuentro VOYXLAPAZ, Rigoberta Menchú, Shirin Ebadi, Oscar Arias Sánchez, Lech Walesa y Adolfo Pérez Esquivel, compartieron una conferencia de prensa, mientras que mañana disertarán durante la jornada final del evento.Walesa, quien fue Premio Nobel de la Paz 1983 y obtuvo la presidencia de Polonia en 1990, se definió como un "revolucionario" y consideró que se debe hacer una "diagnosis" sobre "lo que el tiempo enseña", ya que el siglo XX fue un "siglo de guerras". "En Europa hace ruido el pasado. Hay que ver qué sistema económico seguir. Las fronteras entre países están desapareciendo", expresó el polaco. Por otra parte, definió que "izquierda y derecha son conceptos de antes" y aseguró que "una época se terminó" y se está "en el medio, porque la otra todavía no se creó". "Esta es la época de la palabra", sostuvo Walesa y agregó: "Al hablar de democracia no debemos olvidar que el 30 por ciento es constituir leyes de cada país conjuntamente, hay que decirle a la gente que participe o sino la sociedad es muy pobre".Por su parte, Arias Sánchez, que fue presidente en dos mandatos de Costa Rica y obtuvo el Premio Nobel por el denominado plan Arias que llevó en 1987 la pacificación a Centro América, respondió a una consulta de NA sobre cuál sería su propuesta para la paz en el mundo, ya que el papa Francisco afirma que se vive la Tercera Guerra Mundial. Al respecto, reconoció con pesadumbre que "la humanidad ha tenido pocos momentos de paz" y que a lo largo de la historia se impusieron como líderes "guerreros como Adolfo Hitler y Alejandro Magno". Explicó que su plan apuntaría a la disminución de la venta de armamento y señaló: "En 2013 las Naciones Unidas aceptaron nuestro tratado de comercio de armas que deberá reducir la compra y venta de armas". "La tendencia es que el uso de la fuerza es la regla y no la excepción", se lamentó, y abogó por que "el uso de la fuerza sea el último recurso" y dijo que para eso están los activistas y los Premios Nobel de la Paz, agregó a Noticias Argentinas.A la crítica sobre el uso de las armas y no la negociación y diplomacia se sumó Shirin Ebadi (Irán), quien fue Premio Nobel de la Paz en 2003, una de las primeras mujeres en ser juez en su país y, galardonada por su trabajo por la democracia y los derechos humanos, asistida por una traductora en farsí. En este sentido, señaló que estuvo en el conflicto de oriente y que la "razón principal del auge de las guerras es por la cantidad de clientes que compran armas está en aumento". "Recientemente el Gobierno de Donald Trump cerró un acuerdo por armamento de 110 mil millones de dólares con Arabia Saudita, país que apoya Estados Unidos y que está enfrentado con Irán que respalda Rusia", precisó la abogada, que defiende presos políticos en Irán gratis con su fundación. La situación de Venezuela.El punto de controversia fue la situación de Venezuela, ya que Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú defendieron la gestión chavista contra la visión de Arias, que determinó que se ha convertido en un "narcoestado", pero todos coincidieron que el país que conduce Nicolás Maduro debe salir adelante.Menchú Tum dijo que "Venezuela es un país muy rico y donde existe riqueza de la Madre Tierra surgen intereses, los pozos petroleros, oro, plata, es una guerra por el capital".Pérez Esquivel (Premio 1980), en ese momento, recordó que la Argentina tiene "presos políticos" como Milagro Sala en Jujuy y se caracterizó como un "pesimista esperanzado". "Creo en la fuerza de los pueblos. Creo en las sociedades perfectibles", consideró el argentino.Por otra parte, criticó el bloqueo a Cuba de hace "50 años" por parte de Estados Unidos y se planteó "con qué derecho lo hace" e instalaba bases como Guantánamo. Recordó que estuvo en las Islas Malvinas y que se sorprendió con "la gran base militar que instaló Gran Bretaña en el archipiélago y que servirá de base para reabastecimiento de la flota estadounidense". "Todo pueblo tiene derecho a una nueva sociedad", determinó el Premio Nobel argentino, para quien "hoy en América Latina hay violencia encubierta". También, indicó que en la Argentina hay "un fuerte retroceso en lo social, el desempleo, los pueblos indígenas que les están quitando las tierras, los chicos de la calle, pero hay una respuesta de la sociedad, pero critico que haya una judicialización de la protesta".Rigoberta Menchú, la única aborigen Premio Nobel de la Paz (Guatemala 1992), confesó que "no" tiene esperanza "de cambiar a los adultos" y que por eso, trabaja "mucho con jóvenes y niños", mientras que acotó que hay que hacer una "medición de conflicto con nuevos criterios".Walesa sintetizó: "Todos los problemas más tarde o temprano se van a solucionar".