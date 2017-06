Bonfatti a radicales: “en su lugar yo renuncio”

El presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia y titular del Partido Socialista nacional, Antonio Bonfatti, no anduvo con vueltas al fijar su posición sobre la dualidad del radicalismo santafesino de ser socio al mismo tiempo del Frente Progresista y de Cambiemos. Consideró que "los ministros que integran el gabinete del gobernador Miguel Lifschitz y a la vez pertenecen al sector radical que decidió dejar el Frente Progresista para ir con Cambiemos en las próximas elecciones deberían dejar sus puestos"."Cuando uno pertenece a un espacio y no a otro tiene que tener ética y dignidad. Si yo estuviera en ese lugar, renuncio", disparó Bonfatti, quien precisó que "si eso no ocurre, el gobernador tomará la decisión a su tiempo".Bonfatti, en contacto con la prensa durante el brindis que ofrecieron en forma conjunta las cámaras de Senadores y de Diputados de la provincia ayer al mediodía por el Día del Periodista, envió así un mensaje a los ministros de Obras Públicas y Vivienda, Julio Schneider, y de Ciencias y Tecnología, Eduardo Matozzo, ambos referenciados con el sector Universidad que lidera José Corral, intendente de Santa Fe y presidente de la UCR nacional, que tomó la decisión de romper con el Frente Progresista.Bonfatti desafió a los ministros a pesar de que el lunes pasado el propio Lifschitz, en su regreso a la actividad oficial tras someterse a una intervención quirúrgica en la pierna derecha, ratificó a todos los integrantes de su equipo de gobierno.En tanto, el radicalismo tiene otros ministros que integran el gabinete pero cuyos máximos referentes desconocieron la decisión de Corral y se mantienen en el espacio de gobierno provincial.En este marco, Bonfatti admitió que "no le sorprendió para nada la estrategia de la UCR. Hace rato venimos diciendo que no se puede tener un pie en cada bote. Esta es una decisión tomada hace mucho tiempo".