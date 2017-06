Todo listo para el Súper 4

En las instalaciones del Coliseo del Sur se llevó a cabo anoche la presentación del torneo Súper 4 correspondiente al torneo Preparatorio de la Asociación Rafaelina de Básquetbol. En la oportunidad estuvieron presentes tres de los cuatro entrenadores en representación de los equipos clasificados: Matías Rojas (Ben Hur), Cristian Losano (Independiente) y Jorge Chiabotto (9 de Julio), junto al presidente de la ARB Luis Silvano y el Subsecretario de Deportes de la Municipalidad, Sebastián Ballina. Por Unión de Sunchales, debido a que el técnico Martín Méndez se encontraba entrenando al seleccionado de mayores, asistieron los jugadores Franco Tosello (capitán) e Ignacio Boggiatto.Las semifinales que abrirán el ya tradicional certamen que consagrará al primer campeón del año se disputarán mañana, a las 20 entre 9 de Julio e Independiente; en tanto que desde las 22 lo harán Ben Hur y Unión. El domingo, a las 19 se jugará el duelo por tercer y cuarto puesto, en tanto que a las 21 se disputará la final. El valor de las entradas será de 80 pesos por jornada (incluye los dos encuentros) y los deportistas de la ARB no abonarán."Para nosotros siempre es importante apoyar este tipo de eventos y felicitamos a la Asociación Rafaelina por organizar esta competencia, lo mismo que a los cuatro clubes que se han ganado el lugar. Invitamos a todos los rafaelinos a que vengan a ver estos partidos, porque está el mejor basquet de la ciudad en cuanto a como les fue este año", mencionó Ballina."El año pasado no se nos dio la posibilidad de participar. Este año hicimos buenos juegos en la fase regular, no se nos dieron algunos resultados y nos terminamos cruzando con un equipo ordenado y muchos jóvenes. Pudimos ganar los dos partidos y ahora tenemos que demostrar que eso no fue casualidad", expresó Matías Rojas, el coach benhurense.A su turno, Jorge Chiabotto, entrenador del "9", manifestó que "nosotros venimos de competir todo el verano, continuamos en el torneo y el nivel de juego es nuestro potencial, el equipo está con las virtudes y carencias que tiene. El tema es el juego que podamos hacer prevalecer".Por su parte, Cristian Losano -DT de Independiente- mencionó que "llegamos bien, tuvimos una serie de tres partidos con Atlético. A diferencia de Jorge (Chiabotto), nosotros estamos arrancando con un equipo totalmente nuevo. Nos falta rodaje como para llegar a donde queremos hacerlo, pero estamos bien".Finalmente, Franco Tosello puntualizó que "tenemos un equipo muy joven, si bien hace bastante que venimos jugando, solamente somos cinco mayores y el resto, chicos juveniles. Nos vamos a enfrentar a un rival muy duro como Ben Hur, por ahí es una cierta desventaja ser visitantes porque ellos son locales mas allá de ser una cancha neutral. Pero tenemos el equipo completo y con muchas expectativas".