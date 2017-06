Condiciones complicadas para cosecha, óptimas para siembra

La Bolsa de Comercio el Ministerio de la Producción de la Provincia emitieron el informe semanal sobre suelo y cultivos del centro – norte santafesinos, a través del cual remarcaron que las condiciones ambientales que se manifestaron fueron de húmedas a muy húmedas, altos porcentajes de humedad ambiente, lloviznas y precipitaciones aisladas, con escasas horas de sol. Situación que fue cambiando y generando mejores escenarios climáticos sobre el final del período para todos los departamentos del centro norte de la provincia de Santa Fe.Estas características regularon el ritmo del proceso de cosecha que fue lento para soja de segunda, algodón y sorgo granífero.Continuó a muy buen ritmo la siembra de trigo (cultivares de ciclo largo), con muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra y óptimas condiciones de temperatura y humedad ambiente, en particular en los departamentos del centro y sur del área, siendo escaso a nulo en los departamentos del norte, muy condicionados por este período húmedo.SOJA DE SEGUNDASu proceso de cosecha fue muy lento a lento en los distintos departamentos, finalizando el mismo para algunos y en otros se observaron varios lotes sin la debida recolección. Situación que fue cambiando de acuerdo a las condiciones ambientales imperantes durante la semana.El común denominador siguieron siendo los elevados contenidos de humedad ambiente, lloviznas y algunas precipitaciones, influyendo directamente en los pisos de los lotes y en el contenido de humedad del grano, detectándose para este caso el deterioro de los mismos, con pérdida de calidad.El grado de avance logrado hasta la fecha fue del 78 %, lo que representó aproximadamente unas 401.700 ha, con un alcance intersemanal del orden de 8 puntos, con rendimientos promedios en la semana similares a las anteriores que fluctuaron entre 24 - 26 - 28 qq/ha, con lotes puntuales de 35 qq/ha.Las áreas que aún no se cosecharon presentaron marcada heterogeneidad como consecuencia de los eventos climáticos mencionados oportunamente, la que se reflejaría en los rendimientos con resultados finales muy variados y por los sectores que no se cosecharían.SORGO GRANIFEROLos procesos de cosecha y de embolsado (grano húmedo), se reanudaron muy lentamente a medida que fueron mejorando las condiciones climáticas por lo cual la actividad tuvo avances en los respectivos procesos.El proceso de embolsado (grano húmedo), para autoconsumo que se realizó casi en su totalidad en las cuencas lecheras y sectores muy puntuales de áreas ganaderas (producción de carne), fue del 10 %, representando aproximadamente unas 6.200 ha.Se recuerda que el proceso de trilla presentó un grado de avance del orden del 60 % lo que representó unas 33.480 ha aproximadamente.Los rendimientos promedios obtenidos en las semana fueron de 46 a 50 qq/ha, con mínimos de 15 a 18 qq/ha y máximos de 55 a 60 qq/ha, con lotes muy puntuales de 62 qq/ha.Se estimó un rendimiento promedio entre 47 a 48 qq/ha para esta campaña.MAIZ TARDIOContinuó lentamente el proceso de embolsado (grano húmedo), con muy buenos resultados en los rendimientos, como así también la calidad del producto obtenido similar a lo logrado la semana anterior.Los cultivares continuaron reflejando las buenas y muy buenas condiciones en que se han desarrollado, llegando al final de su ciclo sin inconvenientes.En lotes puntuales se comenzó con el proceso de cosecha, situación que se detuvo por los altos porcentajes de humedad del grano, lo cual hizo prever que deberían transcurrir algunos días logrando un ambiente más seco y mejores condiciones que impulsen el ritmo de la recolección.Se estimó un rendimiento promedio entre 72 a 75 qq/ha para esta campaña.TRIGOContinuó el proceso de siembra bajo condiciones óptimas de agua útil en la cama de siembra y temperaturas medias diarias.El sector geográfico donde fue mayor el ritmo de máquinas sembradoras lo comprendieron los departamentos del centro y sur del área de estudio, donde los equipos de aplicaciones de herbicidas y equipos de siembra se observaron en movimiento durante toda la semana.El grado de avance en la siembra logrado hasta la fecha fue del orden del 38%, lo que representó unas 114.000 ha aproximadamente sobre la intención. Se estimó un incremento del orden del 10 a 12 % con respecto a la superficie sembrada en la campaña anterior, por lo que la intención de siembra rondaría las 300.000 ha, para el área de estudio del SEA.