A 25 Años de la Reválida

Finalmente, el gran momento había llegado: el lunes 8 de junio de 1992 se jugó la Reválida entre Atlético de Rafaela y 9 de Julio. Con los dos protagonistas dentro del campo de juego se terminaron las especulaciones de una semana particularmente larga. Una semana en la que Atlético había dispuesto “refugiarse” en la serrana ciudad cordobesa de Villa Carlos Paz y 9 de Julio en el Grupo de Artillería de Defensa Aérea (GADA) de Guadalupe en Santa Fe, buscando la tranquilidad que seguramente no iban a tener en Rafaela. Las presiones, los comentarios, lo que se jugaba uno y otro, obligaron a los directivos y cuerpos técnicos a salir de la ciudad, fundamentalmente con el objetivo de unir a cada uno de los grupos para fortalecer la parte anímica, tan importante en el fútbol de hoy en día.Fue una confrontación dura, luchada, con muchas fricciones, donde era muchísimo lo que estaba en juego. Para Atlético la continuidad en el torneo Nacional B de la AFA, obligado a revalidar su permanencia con el campeón liguista tras su segunda temporada de no haber clasificado para el Dodecagonal. Para 9 de Julio la posibilidad de acceder a esa competencia de nivel superior, luego de varias frustraciones en las últimas temporadas.Dentro de esas características, hubo quienes lucieron, quienes cumplieron y también quienes no alcanzaron el rendimiento esperado. Mario Vera y Juan Carlos Micheli fueron las dos figuras del encuentro.El espectáculo que brindaron los jugadores a lo largo de los 90 minutos estuvo acorde con todo el entorno. Todos se brindaron por el público que colmó las instalaciones del Monumental para presenciar este partido histórico en el fútbol rafaelino.La dirigencia del Club Atlético informó que se vendieron 6.744 entradas, más los menores e invitados especiales, se estima que la cantidad de público giró alrededor de 9.000 personas.Desde hora muy temprana comenzó el duelo verbal de las dos hinchadas. La del “9” mostró dos estandartes con los colores celeste y blanco, los que habrían sido trofeos de guerra de la hinchada sabalera en un partido reciente entre Colón y Atlético. La Jefatura de la Unidad Regional V montó un operativo especial de seguridad en prevención de posibles incidentes, que contó con la participación de 80 hombres pertenecientes a las distintas divisiones de la UR V, cumpliéndose con total normalidad ya que no se produjeron problemas ni dentro ni fuera del estadio.La campaña fue muy negativa de Atlético en el torneo Nacional B 1991-92, donde culminó 18º y obligó al equipo a tener que revalidar la plaza que tenía en el Nacional B frente al último campeón de la liga local, y en este caso no era otro que el clásico rival, 9 de Julio. Ese campeonato lo ganó Lanús y el segundo ascenso fue de San Martín de Tucumán, que se quedó con el Dodecagonal. Los que debieron revalidar su participación en el torneo fueron Racing de Córdoba y Atlético Rafaela, frente a los representantes de sus respectivas ligas. Jugaron el mismo día en Rafaela y en el estadio Mario Alberto Kempes (en ese momento estadio Córdoba). En la otra llave, racing venció a Paz Juniors 2 a 1 y mantuvo la categoría. En esa temporada, los que habían descendido fueron Central Córdoba de Santiago del Estero, Deportivo Maipú de Mendoza y San Martín de San Juan.Se jugaba a dos partidos, pero si el primero era ganado por el equipo de la B Nacional (que además era local), no era necesario jugar el segundo. Si en cambio el equipo de la Liga ganaba el primer chico, debía jugarse el segundo partido que si era ganado por el equipo de la B Nacional obligaría a un tercer encuentro. De la misma forma si se empatan los dos primeros partidos, se jugaría un tercer encuentro. Si el tercer encuentro finalizaba empatado, clasificaba el equipo de la B.a las 14, Atlético llegó al estadio; 14:20, primeras escaramuzas en el estadio, en la esquina de Urquiza y Primera Junta, como para ir entrando en clima; 14:30, Atlético sale a ‘inspeccionar’ el campo de juego. 14:35: llega 9 de Julio tras regresar de Guadalupe a las 11:30 y quedar concentrado en una casa quinta; 14:42, la terna arbitral encabezada por el chaqueño Zalazar llegó al estadio. La prensa no podía hablar con el árbitro hasta después del partido; 15:33, se produjo el sorteo de arcos, de Toganelli debe ocupar el arco del sector Este; 15:36, con 6’ de atraso con respecto al inicio del partido dio comienzo el ‘Superclásico” rafaelino.Alfaro y Ovejero, por el lado de Atlético, Altamirano y Bonetti, por 9 de Julio, fueron los jugadores a los que se les efectuó el control.Zalazar no tuvo demasiados inconvenientes durante el partido. Fue dudosa la expulsión de Bonetti -según la crónica no fue acertada- tras ir a disputar el balón con Vera. Y acertó en la decisión de llamar a los capitanes de ambos equipos minutos después de la expulsión, para calmar a sus compañeros.las entradas generales para el partido entre la Crema y el León tenían un valor de 6 pesos más 1 peso por adicional de tribuna. Las plateas numeradas sin butacas, 3 pesos más la general; las plateas numeradas con butacas, 6 pesos más la general; la platea techada, 10 pesos más la general; damas y jubilados, 3 pesos, más las comodidades que quieran ocupar; menores de 12 años, gratis.varias figuras del fútbol local y nacional estuvieron presentes en el Viejo Monumental. Uno de ellas fue el rafaelino Roberto Medrán, que por entonces era el arquero de Mandiyú de Corrientes.comenzó a cumplirse a partir de las 13 y se prolongó hasta pasadas las 19.el recordado Alcides Merlo, entrenador juliense, había dado un paso al costado luego de la eliminación del equipo juliense ante Sarmiento de Junín por el Torneo del Interior tras no haber logrado el ascenso directo. Lo anecdótico es que algunos jugadores del “9” viajaron hacia Santo Tomé y convencieron al técnico para que continúe en el cargo, por lo menos hasta la disputa de la Reválida.contó Tognarelli al cronista de LA OPINION que cubrió el partido que “los nervios, por tratarse de un clásico, se vivieron en todo momento. Les decía a mis compañeros que un gol de diferencia no era mucho, porque el ‘9’ apretó mucho y se plantó bien. Lo de ellos fue muy meritorio y hay que destacarlo. Atlético no jugó ni mejor ni peor, sólo que estos partidos siempre son difíciles de jugar”. En tanto, Levrino sostuvo que “el árbitro dejó jugar muy fuerte y después de la roja debió sacar varias amarillas más. El mismo propuso que el partido se jugara así. En los primeros 15’ Atlético demostró su superioridad y fue ahí donde pudo sacar la diferencia. Y dedico este triunfo a Saavedra, que no pudo estar en este partido por cuestiones de papeles”.luego de este partido, Atlético dio el salto definitivo, pudo mantenerse en la divisional muchos años seguidos hasta que el 2003 logró por primer vez el ascenso a Primera. Mientras que el “9” continúa estancado en los torneos de ascenso, siendo el viejo Argentino A la división más alta donde pudo competir. Y por más que pasen los años, esta vieja herida aún no ha podido cicatrizar, donde sus hinchas aún sueñan con una revancha.