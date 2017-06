Medios y periodistas sin buena educación

El lenguaje grotesco de algunos periodistas que se expresan en sus programas de TV y radio no los hace más importantes ni más populares. Simplemente, dan asco. Pueden creer que su audiencia se ha de multiplicar, pero realmente deberían ponerles un límite, porque la radio y la TV llegan a la vida de muchos niños que creen que es normal expresarse a través de malas palabras, que es gracioso, pero que en realidad ese vocabulario es utilizado porque consideran que así debe ser.

No soy una carmelita, tanto se habla de la educación, pero los medios radiales y televisivos son también educandores y deberían tener en cuenta las edades, horarios en que se vomitan sin vergüenza las groserías en sus programas.

Y no solo hablo de periodistas, de muchos que forman parte de los programas y se dirigen a la audiencia con un desparpajo tal que no les importa nada. ¿Adónde están los que deben controlar el correcto desempeño de quienes se encuentran al frente de un programa?

¡Qué saludable sería escuchar y ver un programa donde la grosería no sea utilizada como una gracia! ¡Qué bueno sería que las autoridades sancionen esta clase de lenguaje grotesco! ¿O acaso las noticias no son noticias sino vienen acompañadas de una buena puteada? Quienes se desempeñan en medios radiales o televisivos deben respetar a todo el público, y no responder "sino le gusta no me escuche, no me mire" ¡Qué tristeza y cuánta pobreza en ellos!