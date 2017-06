Leo Viotti confirmó que será candidato

Leonardo Viotti confirmó en la noche de ayer que será candidato en las próximas elecciones. El radical había manifestado sus intenciones de participar con anterioridad, pero ahora llega la confirmación oficial.Lo que resta definir es si será dentro del Frente Progresista Cívico y Social o bien, en una lista "pura" de radicales, por fuera del FPCyS. Esto todavía no lo tenía definido la Unión Cívica Radical, quien seguramente se tomará hasta el día de hoy para tomar la decisión final. En la reunión del lunes no estuvo presente uno de los precandidatos, José Rolando -por cuestiones laborales-, y se esperará a que pueda dar su opinión al respecto.Recordemos que la Unión Cívica Radical debe renovar la banca de Germán Bottero, quien culmina su cuarto mandato como concejal en diciembre próximo.En diálogo con "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz), Alejandra Sagardoy, presidenta de la UCR de nuestra ciudad, dijo que "trataré de lograr, hasta último momento, una lista de consenso. Pero si no se puede, cada uno irá por donde se sienta representado. El partido no le va a prohibir a nadie ni le bajará el pulgar a ninguno".En cuanto al Frente Progresista, reconoció que hay un desgaste en el Frente Progresista Cívico y Social. "Uno mantiene la convivencia, pero llega un momento que no es bueno", dijo. "No es fácil estar en un lado y en el otro", indicó en relación a su pertenencia también a Cambiemos y con la dureza con la que trata el Socialismo al PRO. "En el Frente se rompieron algunos acuerdos. Y quieras o no, con el tiempo, la relación se va debilitando, por más que uno ponga lo mejor de uno", agregó.DE RECORRIDAComo rutina adquirida, Leo Viotti junto a referentes de organizaciones sociales de la ciudad, se hizo presente en Barrio Villa del Parque. El radical que tiene intenciones de sumarse al Cuerpo Legislativo en diciembre de este año, pudo encontrarse y conversar con los vecinos del sector a fin de tender un vínculo constructivo en el cual canalizar reclamos e inquietudes.“La intención de estos acercamientos es doble: por un lado presentarme con los vecinos y vecinas, y comentarles mis intenciones; y por otro, ponerme a disposición escuchando y gestionando sus necesidades” expresó el joven y continuó "este hábito lo tenemos desde siempre, el Partido está activo y presente en los barrios, somos varios los correligionarios que caminamos las calles escuchando la voz de los rafaelinos, en este contexto de Campaña me toca liderarlo quizás".Viotti, que milita en el partido centenario desde hace más de 10 años, comparte su sentir y expresa: “Estamos trabajando mucho, ahora con más intensidad, seguro, pero la agenda siempre está cargada. Somos agradecidos de las personas que nos brindan su apoyo y nos invitan a sus casas, o nos llaman para compartir sus problemas. Sentimos mucho apoyo, queda un largo trayecto por andar hasta las elecciones, pero estamos en movimiento y con pasos firmes". Respecto a las demandas recabadas, el candidato asegura que "los vecinos sienten la ausencia del Estado local en cuestiones del día a día: tránsito, minibuses, barredora. Por supuesto que también nos hablan de inseguridad, cuestión que estamos convencidos que desde el Municipio se puede hacer mucho más".Cabe recordar que el referente radical tendrá una nueva oportunidad luego de que en 2013 secundara a Bottero en una exitosa campaña.