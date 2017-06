"Los periodistas se han extraviado en el laberinto de una tecnología disparada sin control hacia el futuro. Actualmente las salas de redacción son laboratorios asépticos para navegantes solitarios, donde parece más fácil comunicarse con los fenómenos siderales que con el corazón de los lectores". Lo encomillado fue dicho por Gabriel García Márquez, el laureado escritor y periodista colombiano fallecido en 2014, quien en 1982 fue premiado con el Nobel de literatura, el que también en alguna oportunidad sostuvo "aunque sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo". Pocas palabras y mucho contenido, tal como debe ser uno de los objetivos perseguidos por todo periodista, para ser recordado este 7 de junio en que se conmemora el Día del Periodista, establecido en 1938 por el Primer Congreso Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de junio de 1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de Buenos Ayres", primer periódico de la etapa independentista argentina. La Primera Junta indicó por decreto su fundación por ser necesario anunciar al público los actos oficiales y las noticias exteriores y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.Expresadas estas referencias sobre la fecha, con el sustento de tales dichos de García Márquez, es ocasión para algunas otras reflexiones, como ser el recuerdo de todos aquellos que fueron cimentando la profesión periodística en Rafaela, tanto a través de los medios de comunicación -que eran muy pocos no hace tantas décadas- como de corresponsalías u otras actividades afines. Cada uno de ellos, que conformaron una extensa nómina, dejaron enseñanzas que se fueron transmitiendo a lo largo del tiempo, y que hoy, en esta jornada anual del Día del Periodista, serán también homenajeados merced a la memoria y el surco que dejaron marcado en la historia del periodismo rafaelino.También es oportuno ampliar esta visión hacia todo el actual mundo globalizado, en el cual la actividad del periodista es de muy alto riesgo, existiendo estadísticas que dan cuenta de esta cruda realidad, en especial en algunas zonas bien precisas donde impera la violencia. Según datos oficiales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), sólo entre 2006 y 2015 fallecieron 827 periodistas en el ejercicio de su profesión, habiendo sido el último de los años mencionados el de mayor cantidad de estas tragedias con 115 reporteros muertos, con la añadidura que muchos de estos casos no llegando a ser aclarados.México, Colombia, Venezuela, Medio Oriente y algunas regiones asiáticas como Corea del Norte constituyen los sitios de más alto peligro para los periodistas, incluso debiendo enfrentar regímenes que impusieron una férrea censura, sostenida merced a la fuerza y los ataques contra quienes se atreven a desafiarla, incluso a costa de sus vidas, como queda visto.Los conflictos armados siguen siendo uno de los peores escenarios para desarrollar la tarea periodística, tal como sucedió siempre, pero en cambio el que ha ido agigantándose como enemigo de la prensa de manera exponencial es el narcotráfico, que no trepida en coptar autoridades gubernamentales, fuerzas de seguridad y de los sistemas judiciales, apareciendo entonces la prensa como uno de sus mayores enemigos para exponerlo al descubierto en sus nefastas y mortales actividades, recurriendo entonces a la eliminación directa de los periodistas como metodología sistemática. Colombia fue el principal foco en ese sentido, pero desde hace años lo es México, donde los crímenes de periodistas a manos de los sicarios del narcotráfico, son hechos corrientes.Valga también la fecha para referencias más nuestras, donde continúa imperando la división -la brecha, como se identifica más directamente- impuesta en los últimos años como consecuencia de una confrontación entre argentinos, donde los argumentos suelen estrellarse con la sinrazón, advirtiéndose esa enorme distancia que separa al periodismo argentino. El cual además, en especial aquellos medios de alcance local o regional, se encuentran afrontando situaciones financieras muy complicadas, que limitan sus perspectivas en el futuro inmediato.Vaya un saludo a los periodistas en su día!