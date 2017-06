¿Qué son los 'fidget spinners'?

Todos los años hay juguetes de moda y los colegios son el caldo de cultivo para pasar la voz sobre ellos. Hoy el juguete que tiene literalmente hipnotizados a los niños es un simple artefacto que gira, llamado spinner.Los hay de varios materiales y colores, pero toda la gracia del producto radica en que es manipulable, pequeño, silencioso y que gira. Además, los hay desde pocos miles de pesos. Originalmente era un pequeño secreto que usaban niños con problemas de atención y ansiedad durante las clases, pero hoy casi todos los pequeños lo tienen o lo quieren.Se hizo popular hace algunos meses en Estados Unidos y ya lo es en Chile, donde algunos colegios ya prohíben usarlo en clases, pues debido a su masividad, puede convertirse más en un distractor que en método de mantener tranquilos a los estudiantes más inquietos.En Rafaela, ya se pueden conseguir. Al menos por las Redes Sociales, varios comercios anuncian la llegada de estos artefactos, incluso en 3D.¿Qué es realmente un fidget spinner? ¿Funciona? ¿Es beneficioso para algo? Aunque se han escrito muchos artículos sobre el significado alegórico de este juguete, pocos abordan el aspecto práctico del mismo. Dispuesto a cubrir este vacío, elaboré una lista de preocupaciones de las que intenté deshacerme haciendo girar mi fidget spinner para restituir la paz y la armonía a mi estado de ánimo.Incluso, no sólo chicos juegan con esto, ya que los mayores, con la excusa de comprarle a los niños el aparato, juegan y se divierten.BUENOS AIRES, 7 (NA). - Las autoridades de la Escuela del Sol, ubicada en el barrio porteño de Palermo, enviaron hoy una nota a los padres en la que solicitan que los chicos no lleven los "spinners" al colegio, en el primer caso de un establecimiento educativo que prohíbe el uso del juguete que se puso de moda. "Debido al tiempo que lleva a los docentes el cuidado, el que no lo usen en clase y la adicción que causa el spinner, les pedimos que no lo traigan a la escuela", dice la nota que el colegio envió a los padres. En algunos colegios de los Estados Unidos, el juguete también fue prohibido por la distracción que generaba en los chicos. El dispositivo fue inventado por Catherine A. Hettinger en la década de los noventa con fines terapéuticos para el tratamiento de autismo y para estimular la concentración ante problemas de falta de atención de los chicos.