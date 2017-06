Condenaron a perpetua al empresario Farré

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El empresario Fernando Farré fue condenado ayer a la pena de prisión perpetua por el femicidio de su esposa Claudia Schaefer, ocurrido en agosto de 2015 en el country Martindale, de Pilar.Este martes, el jurado popular integrado por 12 personas decidió condenar por unanimidad al empresario que estaba acusado por el delito de "homicidio doblemente agravado por el vínculo y por femicidio".Alrededor de las 15:15, uno de los miembros del jurado leyó en los Tribunales de San Isidro el veredicto condenatorio al que llegaron por unanimidad."Sentí un gran alivio. Es lo que estábamos esperando desde hace un año y nueve meses. Ahora queremos paz y justicia", expresó al salir de los tribunales, Sandra Schaefer, hermana de la víctima.En declaraciones a la prensa, la hermana de la víctima sostuvo: "Tal como lo dijo el juez que cada uno reciba lo que merece. Fue muy difícil transitar estos casi dos años".Al referirse a sus sobrinos, los hijos de su hermana y de Farré, Sandra expresó: "Mis sobrinos no quieren saber nada del padre, no quieren escuchar ni ver nada. No escucharon la carta y esa carta estaba preparada, porque si él quería se las hacía llegar".Además, la mujer contó que el empresario en ningún momento se preocupó por sus hijos, ni se contactó con ellos, y que en el momento en el que cruzaron miradas durante el juicio, "él miraba como siempre, de manera desafiante"."Jamás dudé de que él actuó de manera premeditada, deliberada y cruel. Ahora el juez ya nos dijo que le impuso la pena de prisión perpetua", sentenció el abogado de la querella, Jorge Sandro.