Liberty Media quiere renovar

Los dueños de Fórmula 1 dicen que ya están gastando "mucho tiempo" trabajando en cómo remodelar la forma en que el campeonato se transmita para la televisión en el futuro. Ante ello, el grupo Liberty Media se ha propuesto identificar áreas que cree que la F1 ha caído a lo largo de los años, y un objetivo clave es aprovechar las oportunidades que ofrece el poder de la transmisión on-line, a través de dispositivos móviles. Así, Formula One Group está diseñando una forma de ofrecer su propio modelo de transmisión 'Over The Top' (OTT), en donde los fans pagarían por una aplicación total, y contar con contenidos exclusivos de F1, similar a la plataforma Netflix. "OTT es una oportunidad tremendamente importante, porque va a variar el mercado", manifestó el presidente de F1, Chase Carey. "Realmente no estábamos integrados en las plataformas digitales, así que si lo hacemos gratis o pago, queremos asegurarnos que estamos comprometidos con todos", agregó.Esta nueva proyección de Fórmula 1 admite que las habituales cadenas que cuentan con los derechos de transmisión por televisión, serían las principales afectadas en cuanto a que dejarían de contar con cierto predominio entre los aficionados de cada país adonde llegan las señales. Además, el cambio podría ser drástico e influir en los contratos sobre los derechos de imagen que impuso Bernie Ecclestone durante su gestión de cuatro décadas. No obstante, Carey buscará la manera de mantener ese flujo de ingresos, con un espectáculo más atractivo para la pantalla. "En dos o tres años tenemos más de la mitad de los acuerdos de televisión entrando en alguna forma de renovación. Estamos empezando a comercializar la F1. Queremos involucrar a los aficionados en áreas como las plataformas digitales, por lo que creemos que podemos crear un verdadero impulso y energía en los próximos dos años", admitió Carey.Por su parte, el máximo responsable del equipo Mercedes de Fórmula 1, Toto Wolff, explicó que, aunque le resulte "doloroso" reconocerlo, este año ha cambiado la situación y "Ferrari es el favorito" para ganar los Mundiales de pilotos y constructores, aunque ha prometido "entrega absoluta" para recobrar la iniciativa en la Fórmula 1."Es doloroso, pero este año no somos los favoritos para ganar el Mundial. En este momento es Ferrari, tienen un coche muy fuerte y tenemos que afrontar este desafío para demostrar una vez más que somos el equipo a batir. Quedan 14 carreras y todo está completamente abierto, estamos ansiosos por correr en Montreal y por la oportunidad de recuperarnos con un resultado fuerte", explicó Wolff en declaraciones facilitadas por su equipo. En este sentido, aclaró que "todo el mundo en las fábricas se está entregando al máximo para evaluar las dificultades" que sufre el actual coche del equipo. "Algunos de estos arreglos serán a corto plazo, otros pueden necesitar más tiempo. Sabemos que esta temporada es un maratón, no un sprint", destacó, antes de "un fin de semana interesante en Canadá"."Puede ser una carrera difícil para nosotros, pero es un circuito que se adapta bien a nuestros dos pilotos. Lewis (Hamilton) ha ganado varias veces en el pasado y Valtteri (Bottas) siempre ha sido fuerte allí con Williams. Nuestra tarea será darles el coche que necesitan para tener éxito", agregó.