Las Inferiores de la Zona

El pasado sábado se disputó la novena fecha del torneo Oficial de Divisiones Inferiores de la Primera B, finalizando así la primera rueda del certamen que agrupa a 19 clubes de toda la zona.A continuación, todo lo sucedido, los goleadores y lo que se viene para cada elenco:Humberto 2 (Marcelo Oliva y Jorge Grande) – Roca 1 (Nicolás Henrich), Tacural 2 (Joaquín Suárez y Andrés Guzmán) – Ataliva 3 (Marcelo Silva, Osvaldo Peretti y Agustín Barra), Moreno 2 (Nicolás Beltramo y Eugenio Gaido) – Ramona 1 (Luciano Bessone), Aldao 2 (Gabriel Vallejos y Leandro Avalos) – Vila 8 (Carlos Ayala x 2, Lautaro Torres x 2, Martín Agodino x 2, Agustín Ortíz y Gonzalo Gutiérrez). A Tiro Federal le dieron los puntos ya que U. Sancristobalense no presentó la divisional.Humberto 1 (Ciro Leineker) – Roca 0, Tacural 0 – Ataliva 0, Moreno 0- Ramona 0, Aldao 2 (Erik Torres y Ricardo Strumia) – Vila 0, Unidad Sancr. 1 (Diego Sandoval) - Tiro Federal 0.Moreno 1 (Nahuel Bett) – Ramona 0, Aldao 1 (Nicolás Guglielmone) – Vila 0, Unidad Sancr. 0 - Tiro Federal 4 (Natanael Villalba x 3 y Tomás Cerrudo). A Humberto y Ataliva le dieron los puntos ya que Roca y Tacural, respectivamente, no presentaron las divisionales.Humberto 1 (Gianfranco Grande) – Roca 1 (Nahuel Mora), Tacural 1 (Ismael Culasso) – Ataliva 2 (Mateo Ponzetti y Sebastián Sereno), Moreno 0 – Ramona 0, Aldao 4 (Pedro Molinari, Uriel Iturre, Enzo Arriola y Alvaro Favole) – Vila 0, Unidad 0 - Tiro Federal 0.Moreno vs. Vila, Tacural vs. Ramona, Humberto vs. Ataliva, Tiro Federal vs. Roca, Aldao vs. Sancristobalense.La Hidráulica 2 (Joel Busto y Enzo Machuca) – Florida 2 (Exequiel Neiff y Alexis Taborda), Josefina 5 (Bruno Martina x 3 y Bruno Bovio x 2) - Talleres (MJ) 0, Atlético (MJ) 1 (Agustín Balbi Avalo) - Zenón Pereyra 1 (Bautista Ochoa), San Martín 0 – Bochazo 0.La Hidráulica 3 (Rodrigo Caballero, Enzo Márquez y Gastón Amaya) – Florida 1 (Angel Mandelli), Josefina 2 (Mateo Bocco, y Facundo Peralta) - Talleres (MJ) 3 (Ticiano Moreno x 2 y Joaquín Bugdhal), Atlético (MJ) 3 (Gabriel Alarcón, Nicolás González y Gerónimo Lauxmann) - Zenón Pereyra 2 (Santino Turina y Santos Maffini), San Martín 0 – Bochazo 0.La Hidráulica 2 (Lucas Reartes y Lucas Rodríguez) – Florida 2 (Alejo Manna y Facundo Peralta), Josefina 0 - Talleres (MJ) 0, Atlético (MJ) 0 - Zenón Pereyra 1 (Benjamín Maffini), San Martín 1 (Tobías Vannay) – Bochazo 3 (Matías Guri x 2 e Ian Martin).La Hidráulica 0 – Florida 1 (Jorge Ruppen), Josefina 0 - Talleres (MJ) 0, Atlético (MJ) 2 (Ignacio Vidal y Damiano Jaime) - Zenón Pereyra 0, San Martín 4 (Franco Borgarello x 3 y Junior Schmidhalter) – Bochazo 0.La Hidráulica 0 – Florida 1 (Brandon Benítez).Atlético (MJ) vs. Bochazo, Josefina vs. Zenón Pereyra, La Hidráulica vs. Talleres (MJ), Santa Clara vs. Florida. Libre: San Martín.