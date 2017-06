Anoche quedó confirmada la programación de ladel torneo, capítulo que tendrá un solo adelanto. El viernes, Sportivo Norte estará recibiendo a Atlético de Rafaela desde las 21:30 hs y el resto se disputará el domingo, desde las 15:30 hs.Los partidos: Ben Hur vs. Arg. Quilmes, Arg. Humberto vs. 9 de Julio, La Hidráulica vs. Ferrocarril del Estado, Dep. Libertad vs. Brown de San Vicente, Dep. Ramona vs. Unión, Peñarol vs. Florida de Clucellas.LasBen Hur 28 puntos; Unión 23; 9 de Julio 22; Sportivo 19; Libertad 15; Peñarol 14; Brown 12; Quilmes 11, Florida 11; Atlético 10; La Hidráulica 8, Ferrocarril del Estado 6; Dep. Ramona 5; Humberto 4.