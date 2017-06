Di Pollina confirmó a Contiggiani

El presidente del bloque de diputados provinciales del socialismo, Eduardo Di Pollina, confirmó que el ministro de la Producción Luis Contigiani será el candidato a diputado nacional del Frente Progresista.De esta manera, el socialismo confirmó el nombre de quien encabezará la lista para las elecciones de octubre, a casi diez días para la oficialización de las listas. "Contigiani será el candidato de nuestro sector", dijo Di Pollina.Respecto de si no habían podido convencer a Antonio Bonfatti, el legislador reveló: "No es que no pudimos convencerlo a Bonfatti, él es diputado provincial, hizo un gran esfuerzo terminando su gestión, retirándose con un gran consenso y de forma militante realizó una campaña al frente de la lista. Decían que era una candidatura testimonial para lograr votos, y él ahora quiere cumplir con su mandato los cuatro años".A la hora de evaluar el portazo de José Corral al Frente Progresista en la ciudad de Santa Fe, Di Pollina consideró que la mayoría del radicalismo está con la coalición provincial. "Hay un sector del radicalismo que adhiere al macrismo, y lo que hizo Corral fue decidir ir por afuera en la ciudad de Santa Fe. Creo que trasciende la cuestión electoral esta decisión, es política", amplió. (Fuente: La Capital de Rosario)