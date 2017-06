Camionero huyó en Rafaela y lo atraparon en Ceres

Un chofer de camión que tuvo un altercado con policías de Seguridad Vial en un operativo de control que se realizaba en esta ciudad de Rafaela, se resistió a ser controlado, subió a su vehículo pesado y comenzó una cinematográfica fuga hacia el norte que concluyó en la ciudad de Ceres.La persecución comenzó en Rafaela cuando el chofer del camión se resistió a un control vehicular con policías de Seguridad Vial. Desde allí comenzó a huir, traspasando varios retenes policiales e incluso puso en riesgo la vida de terceras personas, tanto de policías como civiles.De acuerdo a información policial, el vehículo transportaba un importante cargamento de ropa que no se sabía en la tarde de ayer si sería legal o no, publicó Radio Belgrano de Suardi.Sobre el mediodía, y siempre en fuga, el camionero enfurecido logró atravesar la ciudad de San Cristóbal, donde según distintos testimonios, se habrían escuchado disparos de armas de fuego.La huida terminó en Ceres donde se montó un gran operativo policial sobre la ruta 17 a la altura del cementerio local, donde la policía atravesó un camión cargado con piedras para lograr detener al camionero enfurecido, consignó Ceres Diario.Según relatos de testigos y según cita el mencionado medio de prensa de Ceres, en el lugar del hecho se habrían producido más de 60 disparos de arma de fuego, accionar que derivó con el camión volcado en la banquina.El camionero habría sufrido finalmente heridas de consideración, y se encontraría internado fuertemente custodiado por Gendarmería Nacional, en calidad de detenido.Por otro lado, ciudadanos jujeños que vendrían en un colectivo se bajaron en la zona del hecho para reclamar la mercadería que supuestamente sería legal.Según los relatos que brindaron estas personas a Ceres Diario se trata de un contingente de comerciantes que compró dicha ropa en Buenos Aires y se trasladaban a Jujuy.Ellos tendrían la contratación de los colectivos para el traslado, y el camión que transportaría la ropa.En tanto es materia de investigación si la ropa es legal o no y lo que es peor, el porqué de la actitud del conductor que evadió tantos controles y emprendió una huida que, a la altura de San Cristóbal, alcanzó los 230 kilómetros de distancia.Un incendio de poca consideración se habría desatado en la víspera en la firma Long Automotores, en momentos en que una chispa habría caído en un tanque con aceite, generando algunas llamas.Sólo provocó algunos sustos y la rápida presencia de Bomberos Voluntarios y Zapadores, sin que haya lesionados.