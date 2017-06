Cartelera de Novedades

* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de $ 7.266, mensual mayo todas las terminaciones de documento y documentos terminados en 2, cobran a partir del 12 de junio; en 0, del 8; en 1, del 9; en 3, del 13; en 4, del 14; en 5, del 15; en 6, del 16; en 7, del 19; en 8, del 21; y en 9, del 22 de junio.* Beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de $ 7.266, documentos terminados en 0 y 1 inician el pago el 23 de junio; en 2 y 3, el 26; en 4 y 5, el 27; en 6 y 7, el 28; y en 8 y 9, a partir del 29 de junio.* Miércoles 7 de junio: jubilados y pensionados que perciban haberes hasta $ 14.000); Jueves 8: jubilados y pensionados que perciban haberes desde $ 14.001 y hasta $ 20.000; Viernes 9: jubilados y pensionados que perciban haberes desde $ 20.001 y hasta $ 30.000; Lunes 12: jubilados que percibanhaberes mayores a $ 30.001. Los haberes programados para el lunes 12 estarán disponibles a partir del sábado 10 de junio en los cajeros automáticos de la Red Link.* El Club de Abuelos Unidos realizará una cena y baile, el sábado 17 de junio, en sus instalaciones de Casabella y Chacabuco, con la animación de “Carlos Daniel”. Reserva de tarjetas a los teléfonos: 423992 - 450715 – 436267 – 434008 – 570958.* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 10 de junio con la animación de "Los auténticos del ritmo". Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.* Los beneficiarios de las pensiones no contributivas por invalidez de más de 65 años, hoy administradas por Desarrollo Social, serán transferidos a la ANSeS y pasarán a cobrar la pensión universal para el adulto mayor (PUAM).Hay 1.056.504 de pensiones no contributivas por invalidez, de los cuales 37.766 tienen más de 65 años, según la ANSéS. Esto también incluye “un aumento de casi 600 pesos- dijo Sebastián Mastropaolo, director Regional de ANSeS- y además, van a tener los beneficios que tiene cualquier pensionado o jubilado”.El cambio se realizará de manera automática lo que significa que los beneficiarios “no tienen que hacer ningún trámite extra”, indicó Mastropaolo y aclaró que “aquellas personas que no lleguen a los 65 años y tengan pensión no contributiva van a seguir en la órbita de Desarrollo Social hasta que se cumpla la edad”.