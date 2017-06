Fronterense arrestado por robo

"En una vivienda de calle Alighieri al 100 de nuestra ciudad (San Francisco), esta mañana se cometió un robo", contó un vecino a Romeo Lanata, colaborador de LA OPINION online en San Francisco y las santafesina Frontera.

El hombre puntualizó que "me enteré que se trataría de un tal Dávila, de entre 30 y 35 años de edad, y no me extrañaría que sea 'el Narigón', ya que cuenta con antecedentes en este tipo de delitos".

Al respecto, la fuente agregó que "actuaron policías de la Departamental San Justo, y se comenta que el tipo rompió un portón para ingresar. Y que finalmente logró llevarse una computadora".