Lifschitz avaló el aumento de la tarifa de Aguas Provinciales

El gobernador Miguel Lifschitz retomó ayer sus actividades formales, luego de la intervención quirúrgica a la que fue sometido. Lo hizo con una reunión con el gabinete provincial y posterior conferencia de prensa, en la que, entre otras definiciones, justificó el aumento en la tarifa de Aguas Provinciales."Sabía que estaba en marcha ese proceso, de lo que había solicitado la empresa, de lo que se había discutido en las tres audiencias públicas que se realizaron y en su momento yo les había pedido que no habilitáramos la totalidad de los incrementos en marzo, porque todavía había mucha incertidumbre por como iba evolucionando la situación inflacionaria y la realidad económica en los siguientes meses, por eso autorizamos la primera parte de ese incremento y quedaron pendientes esas dos cuotas para resolverlas para esta fecha", precisó el gobernador sobre la suba.A su vez Lifschitz, justificó el incremento en razón de que "todos los informes que nos acompaña la empresa ratifica la necesidad de esa actualización y tiene que ver con una empresa que es deficitaria y que genera una cierta inequidad con el resto de las proveedores del servicio en la provincia que están realizadas por cooperativas y el propio municipio en algunos casos son más altas, porque no tienen subsidios".LA POLITICAPor otra parte, el gobernador también descartó cambios en el gabinete provincial, al menos en "la primera línea, por cuanto y más allá de las "contingencias del proceso electoral y de las formas en que se va planteando el escenario en la provincia, tenemos un compromiso con los santafesinos que confiaron en nosotros y que vamos a cumplir hasta el último minuto de trabajo y por lo cual vamos a seguir cumpliendo con el mismo equipo de trabajo".Por último minimizó la salida de la Unión Cívica Radical del Frente en algunas ciudades: "Nosotros hemos confiado y seguimos confiado en esta propuesta que es el Frente Progresista Cívico y Social, que se ha materializado ayer con la estructura de alianzas en cada uno de los distritos y ciudades, con algunas excepciones. No es la primera vez que hay excepciones, y que alguno de los partidos decide ir por afuera por una coyuntura electoral".