Atlético, con plantel definido para debutar en Copa Argentina

El plantel de Atlético de Rafaela trabajó ayer por la mañana pensando en el partido del miércoles ante Almagro por los 32avos de final de la Copa Argentina.La novedad estuvo en que Juan Manuel Llop dio la lista de los 18 futbolistas que viajarán hoy al medio día con rumbo a Capital Federal, donde esperarán por el encuentro de mañana a las 15:40 hs en cancha de Arsenal de Sarandí. En la misma no aparecen los uruguayos Mathías Abero y Emiliano Romero, más Fernando Luna.Abero, lesionado en el encuentro ante Godoy Cruz, sufrió una lesión fibrilar en el isquiotibial izquierdo y podría llegar para la última fecha ante Sarmiento de Junín. Mientras que Romero y Luna serán preservados por diferentes molestias musculares.Quien sí aparece es Nelson Benítez, en su primera convocatoria en el año (no juega en Primera desde octubre de 2016), quien iría desde el arranque. Su último juego fue el 0-2 vs Colón.El DT no confirmó el equipo pero sí los 18 que viajan. Estos son: Lucas Hoyos y Ramiro Macagno, Lucas Blondel, Teodoro Paredes, Gastón Campi, Oscar Carniello, Benítez, Gabriel Gudiño, Facundo Soloa, Lucas Pittinari, Enzo Gaggi, Angelo Martino, Diego Montiel, Santiago Paz, Marco Borgnino; Kevin Itabel, Leandro Díaz y Mauro Albertengo.Un probable equipo para enfrentar a Almagro sería con: Hoyos; Blondel, Carniello, Campi y Benítez; Soloa y Pittinari; Gudiño, Itabel y Gaggi; Díaz.