La Provincia busca potenciar la participación de las escuelas

En la jornada de ayer funcionarios del gobierno de la provincia, acompañados por legisladores socialistas, se reunieron con autoridades de la Sociedad Rural de Rafaela para avanzar en las propuestas que se van a desarrollar en la próxima edición de la Expo Rural “Rafaela y la Región”.Uno de los temas más importantes que se abordaron fue el de las olimpíadas agrotécnicas, que la Provincia pretende potenciar a través de una participación masiva de escuelas orientadas a la actividad agropecuaria, convocando a instituciones de todo el territorio.Posteriormente los representantes del gobierno de Santa Fe visitaron nuestra redacción, donde explicaron los alcances de la gestión. Marcelo Bargellini, Secretario de Agricultura, Miguel Catalá, funcionario de la misma cartera, el diputado provincial Omar Martínez y la concejal Natalia Enrico remarcaron la importancia de la muestra y anunciaron la participación de la Provincia en la misma.Además el funcionario puntualizó que “también estamos viendo cómo le agregamos algún condimento para que participen, se lleven algo más y también vengan a mostrarse. Más allá de la olimpíada en sí el objetivo es que las escuelas vengan a mostrar también alguna particularidad, generar ese espacio. Además generar algún tipo de charla, que los chicos se lleven información en cuanto a emprededurismo, cooperativismo, que se genere el conocimiento y la iniciativa”.“Que sea convocante para venir a mostrar lo que saben y generar un conocimiento distinto” produndizó Bargellini, quien además remarcó que “el desafío es que estén la mayor cantidad de escuelas, que por una cuestión económica o similar no vengan. También la idea es seducirlos para que vengan, que les sirva para que los chicos que vengan muestren lo que saben y lo que hacen. Hay muchas escuelas que producen cosas y pueden venir a mostrarlos.”Por su parte el diputado Omar Martínez aprovechó el encuentro para remarcar la preponderancia de las escuelas agrotécnicas no sólo en nuestra región, sino en toda la provincia. “Dentro del departamento Castellanos Idesa es una potencia, trabaja una diversidad de cosas. Tambo, huerta, han ingresado hace un año y medio en el tema de energías renovables, tienen un biodigestor. Es un trabajo muy grande que a veces uno no magnifica lo que los chicos pueden hacer, por supuesto con la guía de los directivos, ministerios y el gobierno de la provincia de Santa Fe interactuando” expresó el legislador.