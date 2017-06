PRO: el plan A es llevar a alguien del PDP o de UCR

En el PRO, ya tienen fecha para una definición: será el próximo miércoles. Ese día, se sabrá quienes acompañarán a Raúl "Lalo" Bonino en su intención de renovar su banca.

Anoche mantenían una reunión, la cual continuará en la jornada de hoy. Posteriormente, una veintena de personas serán las que definan la estrategia a seguir.

De acuerdo a lo que pudo averiguar LA OPINION, el plan A que tienen es que un referente del Partido Demócrata Progresista o de la Unión Cívica Radical sea el compañero de Bonino. La intención es clara: más allá de que los sellos partidarios hayan quedado en el Frente Progresista Cívico y Social, puedan presentarse como la continuación local de Cambiemos a nivel local. Nombres no faltan, pero también dependían de lo que sucediera en la jornada de ayer en el Frente Progresista para ver si esta podía concretar esta estrategia.

En el caso de que no fuera así, el plan B era claro: "vamos todos amarillos", dijo un referente macrista. Dicho de otra forma: una nómina "PRO puro", o con algunos integrantes de la UCeDe y del Partido FE.

¿Habrá internas? Por ahora, no se descarta nada. El principal contendiente, Oscar Gasparotti, había adelantado a LA OPINION hace algunos días que participaría con un partido propio y no dentro de Cambiemos (o con el nombre que finalmente le habilite el Tribunal Electoral. En este sentido, indicaron que la lógica era que le asignen el nombre al sector macrista, o bien, que nadie pueda usarlo). ¿Y algún otro? Por ahora, no se sabe. En política, la incertidumbre es moneda común para el cierre de listas.