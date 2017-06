Ya con las incorporaciones formando parte del plantel y en el tramo final de la competencia liguista donde está puntero, con grandes chances de lograr el título Apertura, Ben Hur empieza a pensar en los dos frentes principales para el resto del año: la Copa Santa Fe, y -fundamentalmente- el Federal B.La superposición en el calendario, con el 80 por ciento del plantel previsto para el Federal tomando parte del certamen doméstico, determinó que no se realice una pretemporada de las tradicionales de acuerdo a lo diagramado por el entrenador Gustavo Barraza y el preparador físico César Bessone."Vamos a elevar un poco las cargas. No es posible hacer dobles turnos porque algunos jugadores tienen sus ocupaciones, entonces trataremos de alargar los entrenamientos, que posiblemente los estiremos hasta las dos horas y media", expresó el preparador físico César Bessone en cuanto a cómo será la modalidad de trabajo para ir preparando al plantel.En cuanto al cronograma tradicional de trabajo, otra variante que se dará en estas semanas es que las prácticas de fútbol posiblemente no sean los jueves, sino los viernes por este motivo.De todos modos, con el calendario que se viene, Bessone tomará sus precauciones. "Entre Liga Rafaelina, Copa Santa Fe y el comienzo del Federal B vamos a tener seis partidos en 21 días. Y no tenemos un plantel numeroso, así que será otro aspecto que tendremos en cuenta". Recordemos que la seguidilla arrancará el domingo ante Argentino Quilmes, luego entre semana se medirá con Sp. Norte, luego jugará el partido de ida en Clucellas ante Florida (por Copa Santa Fe), enfrentará posteriormente entre semana a 9 de Julio por Liga, afrontará la revancha de local por el torneo provincial, y el 2 de julio empezará el Federal B.En la parte física, cuando llegan caras nuevas, es habitual la consulta sobre cuál ha sido la impresión. "Ya se están moviendo a la par del grupo, les faltará un 20-25 por ciento, no más", acotó el Profe.Recordemos que llegaron el defensor Nahuel Buenavida (a prueba), el volante central Julio Montero, el volante izquierdo Gustavo Udrizard y los delanteros Gastón Salmerón y Sergio Rodríguez. Estos dos últimos llevan más días trabajando.CENA ANIVERSARIOEl sábado 17 de junio, Sportivo Ben Hur festejará su 77º Aniversario. Será con una Cena Show en el Salón "17 de Junio", en Saavedra 409. El menú estará compuesto por plato de entrada, plato principal de mamona al horno, ensaladas, postre y trasnoche. Organización Lamagni estará encargada de la atención. Las tarjetas tendrán un valor de $ 320 para mayores y $ 200 para menores. No incluye bebida. Los interesado podrán adquirir las tarjetas en la Secretaría de la Institución en Ituzaingó 1125, o con los integrantes de las diferentes Subcomisiones.