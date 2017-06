Arrancaron los chicos de U13

Entre sábado y domingo se jugaron los cuadrangulares de ida de la categoría U13 en el Provincial organizado por la Federación Santafesina de Básquet. La ARB es representada por Ben Hur, 9 de Julio y Unión de Sunchales.Estos fueron los resultados:Atlético Carcarañá 50 vs. Ben Hur 52; Unión San Guillermo 71 vs. Ben Hur 43 y Atlético Ceres Unión 59 vs. Ben Hur 36.Náutico Rosario 80 vs. 9 de Julio 36; 9 de Julio 41 vs. Sport Club 65 y Central Argentino Olímpico de Ceres 92 vs. 9 de Julio 53.Atenas de Venado Tuerto 46 vs. Unión de Sunchales 57; Gimnasia de Santa Fe 27 vs. Unión 86 y Unión 44 vs. Red Star 26.LIBERTAD A SEMISEl fin de semana se disputó la segunda instancia de la Liga Provincial para la categoría U19, donde Libertad de Sunchales logró la clasificación a las semifinales, manteniendo su costumbre de ser protagonista. El sábado por la mañana, el equipo de Javier Maretto cayó ante Náutico de Rosario por 87 a 78, pero por la tarde se recompuso al derrotar a Temperley por 96 a 54.Ya en la jornada del domingo superó a El Tala por 81 a 64, resultado que le permitió terminar primero en la zona y junto con su vencido pasar a semifinales.NBACon los astros Kevin Durant y Stephen Curry a la cabeza, los Golden State Warriors aplastaron este domingo a los Cleveland Cavaliers de LeBron James 132-113 para ponerse al frente por 2-0 en la final de la NBA. Durant terminó con 33 puntos y 13 rebotes y Curry con un triple-doble de 32 tantos, 10 capturas y 11 asistencias, para que los Warriors lograran su decimocuarta victoria consecutiva en estos playoffs.Por su parte, LeBron terminó con un triple-doble en causa perdida con 29 cartones, 11 balones recuperados en la lucha rebotera y 14 servicios para anotación. La serie -al mejor de siete encuentros- se muda ahora para Cleveland, donde se efectuarán los Juegos 3 (miércoles) y 4 (viernes).