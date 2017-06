Economía provincial

De acuerdo con las mediciones que mensualmente se realizan con el Indice Compuesto de Actividad Económica de Santa Fe (ISCAFE), luego de un ciclo positivo que se extendió desde el mes de julio de 2016 hasta enero de 2017 -siete meses consecutivos- con crecimiento promedio de 0,3% mensual, en febrero se interrumpió la tendencia con una retracción de 0,1%. Una cifra mínima sin dudas, pero que puso fin a un ciclo que sin resultar deslumbrante lograba destacarse, más por los registros negativos que hubo en la mayoría de los distritos del país durante ese período, que por la importancia de los índices en cuestión. De todas maneras, debe dejarse en claro que aún con febrero en retroceso, el primer bimestre del año dejó en Santa Fe un registro positivo de 0,2% consecuencia del alza obtenida en enero.Esta interrupción de la serie positiva, fue consecuencia que de los 14 rubros que componen el Indice, 8 arrojaron saldos negativos y los 6 restantes positivos, quedando entonces con el pequeño margen en rojo.Haciendo una comparación interanual volvieron a sobresalir las subas en los bienes durables, como por caso las maquinarias agrícolas que encabeza el sector de rubros positivos con expansión de 67,6% en ventas, seguido por el patentamiento de automotores con 33,5%, el consumo de cemento con 20,4%, luego remuneraciones reales con alza de 2,9%, la faena de ganado bovino y porcino con 2,4% y puestos de trabajo con 0,4%, completando de tal modo los sectores en crecimiento. Una de estas menciones sobre la cual deben hacerse algunas referencias es el aumento en la demanda de cemento, recuperándose el nivel de diciembre de 2007, época de una década atrás en que se inició el estancamiento de una actividad tan trascendente como la construcción, que tuvo un fuerte impacto en la retracción del conjunto económico. Y que ahora, justamente ha comenzado una remontada no sólo en nuestra Provincia, sino en casi todo el país, de la mano de la reactivada obra pública.Pasando a los rubros en baja, que impactaron negativamente en febrero pasado, el de mayo en volumen fue la producción láctea con -16,6%, las ventas en supermercados que se redujeron -12,4%, luego la molienda de oleaginosos con -10,6%, la demanda laboral se redujo -9,2%, el gas industrial -7,8%, los recursos tributarios -3,5%, la energía eléctrica industrial 3,4% y los hidrocarburos para consumo de la agroindustria y el transporte -1,8% con relación a igual lapso del año anterior.Otros datos que llaman la atención, en sentido contrario a lo comentado sobre el alza del cemento, es que cayeron el consumo de gas y energía eléctrica industrial, lo cual constituye no sólo un llamado de atención sino también un registro preocupante, además acompañado por la baja del consumo de hidrocarburos para la agroindustria y el transporte, todo la cual forma un combo claramente negativo para actividades muy sensibles dentro del conjunto económico provincial.En cuanto a la merma de más de 16 puntos de la producción láctea, es el resultado de la crisis que vive el sector, tanto por el desbalance de los precios de la leche producida en tambo, como por las inundaciones que afectaron -y lo siguen haciendo en determinadas zonas- al campo y consecuentemente a su producción. El futuro de la lechería y la producción láctea en general es motivo de una fuerte preocupación, con el síntoma más contundente de la sostenida desaparición de tambos, lo cual se registró especialmente en nuestra provincia.En materia productiva también se contrajo la molienda de oleaginosas, también de fuerte impacto en la producción y exportaciones que se hacen desde la provincia, debiéndose contabilizar también entre lo más preocupante la caída de la demanda laboral. De tal manera dejamos para el cierre entre los aspectos negativos la caída de 12 puntos en las ventas de los supermercados, ya que en este sentido el impacto es en algo tan sensible como el consumo, el verdadero medidor de la situación social, que continúa en descenso. Es que las menos ventas en los súper es nada más y nada menos que menor cantidad de alimentos que llegan para el abastecimiento familiar.