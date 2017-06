Todo lo sucedido en una nueva fecha de Inferiores

El torneode ladepuso en juego su novena fecha, en donde se jugaron 24 partidos y se anotaron 59 goles. También hubo acción en las Infantiles y, en las dos que acumulan puntos, se marcaron 28 tantos.A continuación todo lo sucedido y lo que se viene para cada club, recordando que Unión de Sunchales fue el elenco que quedó como ‘ventana’.Peñarol 2 (Hernán Crespín y Lautaro Luna) - Sportivo Norte 1 (Alejo Saavedra), Argentino Quilmes 1 (Lautaro Castillo) - Ben Hur 8 (Ramiro Contrera x 2, Nicolás Guglielmone, Martín Alemandi, Valentín Peretti, Elías Salinas, Gastón Forni y Santiago Gauchat), Ferrocarril del Estado 0 - Atlético de Rafaela 2 (Rodrigo Rajoy y Alejandro Ñañez), Ind. San Cristóbal 1 (Cristian Videla) - 9 de Julio 1 (Alexis Acosta), Libertad 0 – Brown 0.Argentino Quilmes 1 (Leandro Cejas) - Ben Hur 6 (Francisco Imoberdof, Tomas De Hoop, Joaquín Castellano, Faustino Cerda, Luciano Sosa y Marcos Rodríguez), Ferrocarril del Estado 1 (Gonzalo Valenzuela) - Atlético de Rafaela 2 (Juan López y Lucas Cristaldo), Ind. San Cristóbal 0 - 9 de Julio 5 (Santiago Tello x 2, Matías Sosa, Joaquín Gunzel y Franco Spizzamiglio), Libertad 3 (Martín Correa, Mariano Góngora y Alejandro Sosa) – Brown 0. A Peñarol le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.Peñarol 0 - Sportivo Norte 1 (Facundo Maldonado), Argentino Quilmes 0 - Ben Hur 4 (Tobías Seguro x 3 y Kevin Alvarenga), Ferrocarril del Estado 0 - Atlético de Rafaela 0, Ind. San Cristóbal 0 - 9 de Julio 1 (Martín Sterren), Libertad 0 – Brown 0.Peñarol 3 (Francisco Bevilacqua, Martín Poi y Maximiliano Pandolfi) - Sportivo Norte 1 (Sergio Botto), Argentino Quilmes 1 (Martín Villafañe) - Ben Hur 2 (Juan Manuel Ferrero y Facundo Moscardo), Ferrocarril del Estado 0 - Atlético de Rafaela 0, Ind. San Cristóbal 0 - 9 de Julio 3 (Esteban Guzmán x 2 y Enzo Carignano). A Libertad le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.Peñarol 2 (Santiago Anso y Bruno Bahl) - Sportivo Norte 0, Argentino Quilmes 1 (David Ramírez) - Ben Hur 0, Ferrocarril del Estado 0 - Atlético de Rafaela 3 (Claudio Ríos, Hernán Cuenca, Mateo Meier), Ind. San Cristóbal 0 - 9 de Julio 1 (Martín Ulman), Libertad 0 – Brown 0.Ferrocarril del Estado 0 - Atlético de Rafaela 2 (Federico Fontaneto y Maximiliano López). A Peñarol, Ben Hur, 9 de Julio y Libertad, respectivamente, les dieron los puntos ya que Sportivo, Quilmes, San Cristóbal y Brown no presentaron sus divisionales.Sportivo Norte 1 (Iván Maldonado) – Peñarol 0, Ben Hur 0 – Argentino Quilmes 2 (Alejandro Fumilla y Facundo Sosa), Atlético de Rafaela 1 (Alex Almaráz) – Ferrocarril del Estado 1 (Axel Bravo), 9 de Julio 5 (Lionel Ledesma x 2, Luka Zanoni, Lucas Garria y Tomás Aversa) – Ind. San Cristóbal 0, Brown 0 – Libertad 9 (Abraham Veliz x 2, Valentín Culasso x 2, Marcos Fraimovich x 2, Juan Ghieto x 2 y Franco Ricarte).Sportivo Norte 0 – Peñarol 3 (Marcelo Alfonzo, Elías Abalo y Laureano Karlen), Atlético de Rafaela 4 (Tomás Pérez x 4) – Ferrocarril del Estado 1 (Maximiliano Chazarreta), 9 de Julio 0 – Ind. San Cristóbal 0, Brown 0 – Libertad 1 (Tomás Viglietti). A Ben Hur le dieron los puntos ya que Argentino Quilmes no presentó la divisional.Brown de San Vicente vs. Independiente San Cristóbal, 9 de Julio vs. Ferrocarril del Estado, Atlético de Rafaela vs. Argentino Quilmes, Ben Hur vs. Peñarol, Sportivo Norte vs. Unión. Libre: Deportivo Libertad.en los juegos de Infantiles se invierten las localías.