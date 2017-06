¿Qué pasará con Llop?

Está claro que por Atlético de Rafaela las urgencias pasan por otro lado pero también ya es tiempo de ir pensando en el futuro, lo que pasará después de las tres fechas que le restan al actual torneo de la Independencia.Según un audio que se filtró en las últimas horas por Rosario, Juan Manuel Llop es el apuntado por el presidente de Newell’s para reemplazar a Diego Osella. “Me quiere a mí, ya hablé con Eduardo (Bermúdez) hace ya 15 días si se iba Osella o cuando tocara, el próximo técnico iba a ser yo, así que eso ya está hablado”. Y también reconoció el interés de la dirigencia de Atlético de Rafaela, para que continúe: “Ya estamos hablando porque quieren que renueve, ya veremos este tipo de situaciones como se van dando”.En el comienzo del audio, ‘Chocho’ reconoce que a pesar del difícil momento que atraviesa la ‘Lepra’, él no tendría problemas en tomar el desafío. “Tengo 54 años, no sé si en algún otro momento voy a tener la revancha”. Y sumó: “Siempre me tocan situaciones complejas, es como que me persiguen estas situaciones. Vamos a ver, a analizar, yo estoy educado en Vietnam así que no hay problemas”.Así y todo, Llop dejó en claro que en este momento “le voy a meter las fichas a full en estos tres partidos en Rafaela y después veremos qué pasa con Newell’s” y agregó: “Estas situaciones te hacen dudar, acá estoy bárbaro, el reconocimiento es muy lindo. La gente me grita por la calle que si se puede, los hinchas se bajan del auto para sacarse fotos porque nunca vieron un equipo en Rafaela jugar así de visitante de esta manera, con este protagonismo”.