Gimnasio “MosquiBox” ya tiene su nueva sede

Luego de muchos años de duro trabajo y esfuerzo, ayer el Gimnasio “MosquiBox” de nuestra ciudad pudo inaugurar su nueva sede, un viejo anhelo que pudo cristalizar el entrenador y promotor Rubén Giménez. El mismo se encuentra en las cómodas instalaciones de calle Rosario 382, está muy bien equipado y con todos los elementos necesarios para poder llevar a cabo la práctica activa del boxeo.Estuvieron presentes en el momento de la inauguración el Subsecretario de Deportes, Sebastián Ballina; el coordinador del Area de Deportes, Jorge Romera; Hugo Perino, en representación de UATRE Rafaela -donde anteriormente funcionaba el gimnasio-, pugilistas e invitados especiales.En diálogo con este Diario, “Mosquito” Giménez se mostró muy feliz por este sueño hecho realidad, al afirmar que “hacía mucho tiempo que veníamos trabajando en esto, casi 7 años, y necesitábamos tener un espacio propio para la práctica del boxeo. Al fin el día de la inauguración llegó, así que la alegría es inmensa. Es muy difícil de explicar lo que uno siente en este momento. Trabajamos muy duro para poder tener esto. También nos dieron una mano grande la gente del municipio, que a través de Sebastián Ballina, estuvieron presentes en todo momento. Estamos muy contentos por este logro”.Posteriormente, al preguntarle si se sumó más gente a entrenar en los últimos días en base a esta movida, Giménez respondió que “con el correr de los días se están sumando muchos chicos de ambos sexos a entrenar, algo que nos reconforta mucho. En las últimas horas, el teléfono no daba respiro, hacía un par de meses que estábamos parados y hoy -por ayer- volvimos con todo. Así que por este medio se invita a todos aquellos interesados que pueden venir al gimnasio a entrenar boxeo, ya sea recreativo o competitivo, a un costo muy accesible. Estamos todos los días a partir de las 13. Más que nada, lo que nos interesa es que vengan a trabajar, a entrenarse y a sumar. Lo que influye mucho es el buen grupo humano que tengo, ya que se trata de una familia”.Con respecto a la actualidad del boxeo rafaelino, acotó que “de a poco está volviendo a crecer. El Círculo Rafaelino de Boxeo empezó a moverse un poco más en los últimos tiempos, estando presentes en varios festivales. De hecho, está organizando una cena para recaudar fondos con vistas al mejoramiento del ring, donde la Municipalidad también nos está apoyando en este sentido. Pero estoy notando que hay muchos chicos que se están acercando a los gimnasios de la ciudad a entrenar boxeo, algo que nos pone muy feliz porque queremos que este deporte que tanto amamos vaya creciendo en la ciudad”.Haciendo referencia a Víctor Exner y Facundo Sanabria, los dos púgiles profesionales supermedianos que hoy por hoy tiene la ciudad y que son sus pupilos, Giménez señaló que “el Facu sufrió un accidente laboral y por ahora está parado. Mientras que el Gringo pudo resolver algunas cuestiones personales y ahora ya está volviendo a entrenar. Teníamos para estos días una pelea en Buenos Aires pero desafortunadamente no la podemos hacer, ya que fue muy complicado lo que pasó”.En cuanto a la organización de un nuevo festival, donde se había agendado por estos días llevar a cabo la segunda velada del año en el Hongo de Ferro, sostuvo que “por el momento no tenemos una fecha nueva. Pusimos muchas pilas en esto y hay que esperar un poco más para ver cómo estamos y ver si podemos llevar a cabo un nuevo espectáculo boxístico en Ferro. A mí me gustan que sean profesionales y que mis pupilos peleen. Y para esto, hay que programarlo con tiempo”.Por último, “Mosqui” tuvo palabras de agradecimiento, y las mismas fueron para “la Municipalidad, para Ariel Viscardi, un amigazo que siempre está, a los boxeadores, a todos los que han apoyado y colaborado para poder llevar a cabo este logro y en especial a la familia, que continuamente está con nosotros. Y también al Diario LA OPINION por difundir todo lo que venimos haciendo con mucho sacrificio”.