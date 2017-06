Muller, refuerzo de Unión

El último viernes, el volante David Muller, quien proviene de Sportivo Belgrano de San Francisco, se transformó en la única cara nueva que tendrá Unión de Sunchales para encarar el tramo decisivo de la Fase Reválida del Torneo Federal A. El zurdo, de apenas 22 años, reemplazará a Julián Dibchack, el joven defensor que integraba la lista de buena fe que se lesionó seriamente en un cotejo de la Liga Rafaelina. A raíz de esto, el Consejo Federal le dio el visto bueno al Bicho verde para hacer un cambio. Mientras tanto, en lo deportivo, el equipo de Adrián Tosetto sigue entrenando con vistas al segundo ascenso a la B Nacional, a la espera de lo que suceda en la revancha entre Defensores de Belgrano y Gutiérrez de Mendoza. En el partido de ida, los cuyanos ganaron como locales 2 a 1. Si los que pasan de ronda son los granates, automáticamente se transformarán en rivales de Unión. De lo contrario, el oponente sunchalense será Sarmiento de Resistencia. En este sentido, las fechas de la quinta etapa serán el sábado 17 de junio y la vuelta el miércoles 21. Si pasa Defensores de Belgrano, las llaves quedarían de la siguiente manera: Gimnasia y Tiro vs. Cipolletti; Gimnasia Mza vs. Villa Mitre; Mitre de Santiago vs. Sarmiento y Unión vs. Def. De Belgrano. Si pasa Gutiérrez jugarían Gimnasia y Tiro vs. Gutiérrez Sport Club; Gimnasia Mza vs. Cipolletti; Mitre vs. Villa Mitre y Unión vs. Sarmiento.