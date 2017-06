En el 2016 hubo 16 fallecidos por accidentes, 3 más que en 2015

Lo que todos los conductores rafaelinos opinamos y coincidimos en la mayoría de los casos, es lo cada vez más difícil que resulta manejar en las calles y rutas de nuestra ciudad de Rafaela.Es que no sólo se maneja mal, sino que también aumentó exponencialmente el parque automotor. Hoy muchas más personas tienen un auto o una moto que en 2015, y esa congestión, esa especie de hacinamiento de vehículos que se ve en las calles sobre todo en los horarios pico, se refleja en las estadísticas. Y los números no mienten.El presente informe que ahora desarrollaremos corresponde al año pasado, 2016, elaborado según datos oficiales de Ingeniería de Tránsito de la Municipalidad de Rafaela.Del informe presentado, al cual LA OPINION tuvo acceso, se destaca puntualmente lo que sigue:* Se puede observar que se han producido un total de 1.010 accidentes de tránsito, es decir un promedio de 5 accidentes cada 2 días durante el año pasado.* Se vieron involucradas 2.133 personas, lo cual daría un promedio de casi 6 personas por día que participan en siniestros viales en Rafaela.* De la totalidad de involucrados, el 56,59% no presentaron lesiones, el 42,66% resultó con lesiones, y el 0,75 % son fallecidos dando un total de 16 muertos en el año 2016.* De los involucrados, el 65,03% son personas de sexo masculino, el 31% de sexo femenino, y el restante 3,75% se desconoce el dato sobre el sexo de las personas.* Las edades más representativas de los fallecidos se encuentran entre los 22 a 30 años.* Los vehículos involucrados en su mayoría comprenden autos, motos y bicicletas, en ese orden. La mayoría de los accidentes se produjeron entre auto- moto -el 47,52%-, auto-auto -12,48 %-, moto-moto -8,42 %-, moto sola o con cualquier otro obstáculo -10,89%;* Los días de la semana más conflictivos fueron los viernes con un 17,62%, mientras que en los fines de semana el día con mayor conflicto se da los días sábados -16,73 %-.* La franja horaria más crítica, obviamente se encuentra en el horario de mayor flujo vehicular, principalmente entre las 18 a 20 y entre las 10 a 12.* Los meses con mayor cantidad de accidentes de 2016 fueron: julio, con 125 accidentes, y junio con 123. Los meses con menor cantidad de accidentes fueron febrero con 50 siniestros y abril con 61.* La mayor cantidad de fallecidos -5- se dio en un rango de edades que va desde los 22 a los 30 años; mientras que otros 4 fallecidos pertenecen a la franja de los 17 a 21 años. En tercer lugar los mayores de 70 años, con 3 fallecidos.Cabe aclarar que los datos que se encuentran en este informe no corresponden a la totalidad de accidentes, ya que en muchos casos, de accidentes menores sin lesionados, no interviene Protección Vial y Comunitaria ni Personal Policial.Todos los casos que se detallan fueron durante 2016.* 3 de enero, en Illia y Kaiser, falleció una joven motociclista de 17 años en un accidente entre motos;* El 27 de enero en Anduiza al 200 falleció un ciclista de 68 años por un accidente contra una moto;* El 11 de febrero murió un motociclista de 20 años en un choque entre un camión y una moto en Av. Fanti y Casabella;* El 17 de mayo, en Aconcagua al 1500 falleció una motociclista de 35 años en un choque contra un camión;* El 23 de mayo se produjo un accidente en Av. Suipacha al 100. Falleció una mujer de 83 años que era una peatón, y que fue embestida por un auto;* El 25 de mayo falleció un motociclista de 30 años en un choque con un auto. Esto ocurrió en intersección de calles Belgrano y Córdoba;* El 3 de junio falleció un motociclista de 54 años en un accidente contra un auto en la esquina de ruta 34 y calle Giay;* El 3 de junio falleció un motociclista de 21 años en un choque contra un auto en la esquina de Av. Luis Fanti y Dante Alighieri;* El 1 de julio falleció otro motociclista, esta vez de 19 años, en un choque contra un auto en la esquina de Bv. Lehmann y Agustín Alvarez;* El 31 de julio ocurrió un accidente entre un auto y una moto en 26 de Enero y Saavedra. El 16 de agosto falleció el motociclista de 28 años;* El 9 de agosto se produjo un accidente entre un auto y una peatón en la esquina de Luis Fanti y Dante Alighieri. El 17 de agosto, la peatón, una mujer de 85 años dejó de existir.* El 11 de septiembre en intersección de ruta 34 y las vías del ferrocarril a la altura del INTA un motociclista falleció luego de haber colisionado con un tren. El occiso era un joven de 23 años.* El 28 de septiembre, en intersección de calles Zazpe y Vernet, en barrio 17 de octubre, colisionaron dos motos. Como consecuencia dejó de existir una motociclista de 41 años días después;* El 31 de octubre en Av. Italia y Champaqnat, colisionaron un camión y una bicicleta, dejando como saldo la muerte de la ciclista, una mujer de 74 años;* El 13 de noviembre en la esquina de Av. Fanti e Ituzaingó chocaron un auto y una moto. Producto del hecho falleció el motociclista de 22 años;* El 5 de diciembre, en la intersección de calles Chiarella y Cachero impactaron un auto y una moto. Como consecuencia falleció el motociclista de 22 años.