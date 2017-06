Ben Hur quedó cerca del título

Fue una fecha a pedir de Ben Hur. El Lobo hizo su parte ayer por la tarde al ganarle a Atlético por 1 a 0 como visitante en el predio del autódromo y así le sacó 5 puntos de ventaja a Unión (que había empatado sin goles con Peñarol en uno de los adelantos), cuando quedan 9 en disputa. El único gol lo anotó Emir Izaguirre, que luego fue expulsado, en el primer tiempo.Además, 9 de Julio desaprovechó la chance de quedar como escolta al empatar como local con La Hidráulica de Frontera 2 a 2, cuando se imponía 2 a 0.El que no levanta cabeza es Ferro. Como local, cayó ante Libertad de Sunchales 5 a 3 en un partido a puro gol. En tanto, Quilmes empató 1 a 1 en el Agustín Giuliani ante Argentino de Humberto y se complica con el promedio. En el otro partido que completó la décima fecha del Apertura, Brown logró un buen triunfo ante Dep. Ramona por 2 a 1.Este es el resumen:ATLETICO 0 - BEN HUR 1Cancha: Autódromo. Arbitro: Roberto Franco. Reserva: Atlético 2 - Ben Hur 1.D'Abarno; Mauro Ferrero, Astrada, Arnaudo y Tosetto (Manassero); Romero, Baudracco, Bonilla (Segovia) y Hollmann (Nicolás Toloza); Alfredo Pussetto y Lucas Quiroz. Supl: Chesta y Gómez. DT: F. Clementz.Cordero; Mathier, Besaccia, Kummer y Pavetti; Carrizo (Sola), Pautasso, Forni y Caballero (Contrera); Weissen (Palomeque) e Izaguirre. Supl: Pagliero y Kinderknecht. DT: G. Barraza.Primer tiempo: a los 26' gol de Emir Izaguirre (BH).Incidencias: exp. Izaguirre (BH) y Ferrero (AR).BROWN 2 - RAMONA 1Cancha: Brown de San Vicente. Arbitro: Javier Simoncini. Reserva: Brown 0 - Ramona 1.Nocera; Acastello, Roldán, Soria y Acosta; Ramírez, Alberto Albera, Milton Acosta (Baumann) y Córdoba (Flores); Lodigiani y Carlos Albera (Aguirre). Supl: Jaime. DT: Juan C. Lovera.Fornarino; Bertoni (Quevedo), Peiretti, Monteporsi y Heinicke (Carelli); Domínguez, Clemenz, Grimaldi (Depetris) y Fragatta; Iglesias y Domingorena. Supl: Gaspar y Masuero. DT: Juan Verón.Primer tiempo: 26' gol de Santiago Lodigiani -p- (B).Segundo tiempo: 37' gol de Ramírez (B) y 47' gol de Fragatta -p- (DR).9 DE JULIO 2 - LA HIDRAULICA 2Cancha: Germán Soltermam. Arbitro: Víctor Colman. Reserva: 9 de Julio 4 - La Hidráulica 1.Maina; Canavessio, Díaz, Cardellino y Velazco; Funes, J. Rodríguez, Aguilar y Valsagna (Alustiza); Kevin Muñoz y Chingolani (Boiero). Supl: Palacios, Pelossi y Peralta. DT: M. Barbero.Martínez; Gudiño, Miranda, Villanueva y E. Rodríguez (Gutiérrez); Rodrigo Saavedra (Maldonado), Lescano, Mazzi y Asís (Molina); Andrés Saavedra y Giambartolomei. Supl: Echaniz y Camino. DT: H. Fernández.Primer tiempo: 30' Kevin Muñoz -p-, 40' Chingolani (9).Segundo tiempo: 5' gol de Asís (LH) y 35' Giambartolomei (LH).Incidencia: exp. Gudiño (LH).QUILMES 1 - HUMBERTO 1Estadio: Agustín Giuliani. Arbitro: Guillermo Vaccarone. Reserva: Quilmes 2 - Humberto 1.Astrada; Sánchez, Muriel, Franco Semino y Parra; Rojas, Nicolás Saavedra, Valiente y Silvio Acosta; Nicolás Blanco (Eberhardt) y Axel Blanco. Supl: Beccaría, Suárez, Bio Marza y Díaz. DT: M. Schatzle.Ramos; Carnevale (Portianka), Chiappero, Hansen y Bussinello; Presser (Montini), Tarasco, Nicolás Acosta y Schonfeld; Sangalli y Apendino (Simonatti). Supl: Guanella y Palavecino. DT: R. Caballero.Primer tiempo: a los 30' gol de Axel Blanco (Q).Segundo tiempo: a los 10' gol de Montini (AH).FERRO 3 - LIBERTAD 5Cancha: Ferrocarril del Estado: Arbitro: Franco Ceballos. Reserva: 0 a 0.Aroca; Ibañes (Vélazquez), Albertengo, Abona y Abt; Francisco Monay (Ríos), Meyer, Pablo Pavetti y Barolo; Fernando Romero y Tosetto. Supl: Wasinger, Ridolfi y Federico Romero. DT: R. Medrán.Salvagiot; Góngora, Raminelli, Gorosito y Guibert; Rolón, Urquiza, Sánchez y Pariani (Monzón); Tévez (Albarracín) y Campo (Costamagna). Supl: Alassia y Zapata. DT: R. Cabral.Primer tiempo: 6' gol de Rolón (L), 25' Tosetto (F), 28' Tévez (L), 32' Fernando Romero (F), 41' Góngora (L) y 44' Campo (L).Segundo tiempo: 15' gol de Albertengo (F) y 45' Góngora -p- (L).Incidencia: exp. Barolo (F).PROXIMA FECHASerá la 11ª con estos partidos: Ben Hur vs. Argentino Quilmes; Argentino de Humberto vs. 9 de Julio; La Hidráulica vs. Ferro; Libertad vs. Brown; Dep. Ramona vs. Unión; Peñarol vs. Florida y Sp. Norte vs. Atlético de Rafaela.