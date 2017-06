Elecciones 2017: cierres abiertos

Cuando faltan pocos días para los cierres de listas de candidatos provinciales y nacionales, los actores políticos (hoy amuchados en frentes o alianzas) aún cavilan sobre la integración de las esperanzadas listas para competir en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias -PASO - del 13 de agosto, que depurarán las grillas definitivas para las elecciones generales del 22 de octubre.



CAMBIEMOS EN PROBLEMAS

LA UCR EN CONFLICTO



Como si no faltasen desvelos, en la coalición Cambiemos con la pata radical santafesina encabezada por José Corral, una jugada sorpresiva del regente Mario Deschi titular de PAIS junto a Daniel Ybañez y Raimar Ataíde, patrocinados por el prestigioso abogado constitucionalista Domingo Rondina inscribieron en abril último el nombre Cambiemos ante la justicia electoral federal y el Tribunal Electoral provincial para las elecciones provincial (Comisiones Comunales, Intendentes y Concejales) y de diputados nacionales.

En el orden provincial la alianza Cambiemos contendría al Partido Autonomista (cuyo apoderado es Raimar Ataide), mientras que para las elecciones nacionales la coalición sería con el Partido Popular Pastoral Ecuménico (PPPE) representado por Daniel Ybañez.

El Dr. Rondina explicó que "la alianza electoral transitoria Cambiemos para las elecciones nacionales fue inscripta el 17 de abril último entre PAIS, uno de los partidos fundadores de Cambiemos en el 2015, junto al PPPE". El abogado patrocinante aclaró que "nadie puede negar que PAIS tiene derecho sobre la alianza Cambiemos, porque fue uno de los cuatro Partidos fundadores en el 2015"

Cabe señalar que el tiempo para presentar alianzas expira el 14 de junio, y hasta ahora la única alianza presentada es la de PAIS. Rondina explicó que "este viernes 2 el PRO junto a la UCR presentaron una impugnación que contestaremos durante esta semana, pero desde el vamos advierte groserías de forma, ya que es una fotocopia de la misma impugnación realizada ante el Tribunal Electoral Provincial", advirtió el letrado, quien agregó que "si el Juzgado Federal de Santa Fe le denegare a PAIS el derecho a usar el nombre Cambiemos, vamos a apelar ante la Cámara Nacional Electoral, cuya respuesta siempre se dilata, y mientras tanto nadie podría usar la alianza Cambiemos".

En el orden provincial, Deschi con PAIS junto a Raimar Ataide del Partido Popular inscribieron también el 17 de abril la alianza Cambiemos. Dice Rondina: "a nivel provincial en el año 2015 no existía Cambiemos, por lo cual PAIS es quien tiene derecho del nombre por ser miembro fundador en el 2015". Rondina aclaró que "hasta este domingo 4 de junio Cambiemos es la única alianza presentada en el TEP y en trámite"; aunque reconoció que existe una impugnación del PRO y la UCR que ya fue respondida el viernes 2 y - dice - "el TEP deberá resolver antes del 9 de junio, fecha en que hay que presentar los candidatos. Al igual que la justicia federal - insiste - si el TEP nos rechazare la inscripción, apelaremos ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, y también mientras dure la apelación nadie podrá usar la alianza Cambiemos"

Rondina aclaró que la UCR no puede impugnar; "primero - dice el abogado - porque no fue partido fundador de Cambiemos en el 2015, ya que no solo no jugó dentro de Cambiemos, sino con el FPCyS, y segundo porque la UCR en su convención provincial del 28 de marzo dispuso que a nivel provincial integrará la alianza FPCyS, por lo cual aquí estamos ante una flagrante contradicción, porque no se pueden tener dos alianzas"

Julián Galdeano, titular de la UCR santafesina visiblemente irritado solamente adujo que estas iniciativas son un "soberano disparate" de "dos personas audaces, (Ataíde y Deschi) sin sustento legal ni político que no tendrá ningún futuro". Indicó que las impugnaciones ya están corriendo, mientras Galdeano confía en la sensatez de las instituciones.



LISTA Y NOMBRES EN SUSPENSO



"Convengamos que por lo menos es una lista rara", definió un diputado del PRO acerca de la grilla de diputados nacionales difundida periodísticamente que encabezaría el radical ex - rector de la UNL y actual Secretario de Políticas Universitarias de la nación Dr. Albord Cantar, secundado por Luciano Laspina (PRO) y la representante del Espacio Carrió en Santa Fe Lucila Lehmann.

Al cuestionamiento del nombre Cambiemos apuntado, esta nómina estaría padeciendo otro inconveniente: las expectativas de bancas a lograr por el PRO que renueva este año (Laspina - Scaglia - Spinozzi) y la ubicación del cupo femenino.

FE, otro de los socios fundadores de Cambiemos ni bien se supo periodísticamente la psicodélica lista de diputados nacionales, enfiló rumbo a la Casa Rosada con todos sus dirigentes con el "Momo" Venegas a la cabeza y la diputada provincial Cecira Arcando como espada principal (también el delegado provincial de Osprera en Santa Fe Alberto Balbi). "Le acercamos un análisis electoral de la provincia y la propuesta conforme la real estructura de nuestra organización; se explicitaron nuestras expectativas en el orden nacional y provincial dejando la conformación de las listas a los acuerdos que realice el propio Venegas", explicó la diputada Arcando.



PERONISMO ENTUSIASMADO



Salvo Luis Rubeo que iría "por afuera" con Diego Giuliano en un frente conformado por los Partidos Celeste y Blanco (de Rubeo) y CET ("Pipi" Andrada"), el resto de los sectores se están acomodando para las PASO bajo el alero del Frente Justicialista.

El colectivo (tal como se denomina ahora al adjetivo varios) de los senadores (¿todos?), intendentes, presidentes de comunas y siguen las firmas, aguardan a que la jueza Alejandra Rodenas en un par de semanas presente la renuncia al Juzgado de Instrucción del cual está a cargo, para encabezar la lista de diputados nacionales de ese espacio. Alejandra Rodenas es una reconocida jueza de instrucción que trabajo en causas de Los Monos, la barrabrava de Newells y el asesinato del narcotraficante Luis Medina. Nació en cuna peronista: su padre fue el histórico dirigente sindical y ferviente militante peronista "Tito" Rodenas.

El cupo para el segundo lugar lo pidió el jueves pasado UPCN para su pupilo Ignacio Martínez Kerz, actual concejal en esta capital, mientras que el ex intendente de Reconquista Hugo Morzán, actual secretario de la Producción municipal irá tercero. Si UPCN obtiene el segundo lugar, hay rebelión entre los presidentes comunales que amenazarían con no trabajar para esa lista.

Agustín Rossi está definiendo entre La Cámpora y SADOP el segundo lugar de su lista, mientras Claudia Giaccone y Pablo Dibert aseguran que se presentarán en las primarias de agosto.