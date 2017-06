Para la UIA, la inflación "es el peor de los males"

BUENOS AIRES, 5 (NA).- El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, aseguró ayer que la inflación "es el peor de los males" en el país, mientras que advirtió sobre el cierre de empresas en el sector fabril. "En el caso inflación, lo que yo quiero es que la bajen, que sea el número que sea pero que bajemos la inflación", sostuvo y enfatizó: "La inflación es el peor de los males que tiene hoy Argentina, aparte del déficit".En ese sentido, consideró: "Claramente, el país tiene que volver a inflaciones normales, esto significa estar bien por debajo del 10 por ciento". "Lo estoy diciendo porque la inflación impacta mucho en el asalariado e impacta mucho en el poder adquisitivo de la gente, porque si sigue habiendo inflación todos los meses ese poder adquisitivo va cayendo", evaluó. Consideró, además, que la suba del costo de vida "también impacta en las empresas porque cada vez que están vendiendo y tienen que reponer sus stocks no saben a qué precio se repondrán".En diálogo con el portal web El Tribuno, Acevedo alertó que la UIA "no está viendo despidos masivos, lo que sí está viendo es que hay empresas que han cerrado, que es una cosa distinta, y ahí se han producido despidos". "Por ejemplo, en nuestras reuniones, entre las distintas industrias y los distintos sectores vemos que hoy no están con despidos. La industria automotriz, que es muy intensiva en mano de obra, puede ser que tenga suspensiones y es claro que eso esté pasando porque es una de las que más está sufriendo", subrayó.Con relación a las importaciones, el también titular de la Aceitera General Deheza, analizó: "La industria necesita de las importaciones, pero lo que nosotros tenemos que tener es un comercio internacional inteligente".MAS DEL 10% ENCINCO MESESLa inflación "persiste elevada" y ya supera el 10% en lo que va del año, pese a que el tipo de cambio "prácticamente no subió", estimó hoy un estudio privado. Así lo indicó un informe elaborado por la consultora Ecolatina a la espera de la publicación del índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo último, pautada para este jueves por el INDEC. "La actual administración está enfocando sus esfuerzos en reducir significativamente la inflación", consideró y evaluó que "en años electorales, el Ejecutivo necesita mostrar resultados positivos en materia económica".En ese sentido, advirtió que "pese a que el dólar prácticamente no subió", la inflación "persiste elevada". Argumentó, de ese modo, que la suba del costo de vida supera el 10% en lo que va del año. "En los primeros cinco meses de 2017 el IPC-GBA Ecolatina acumuló un alza del 10,8%, por encima de los guarismos observados en dicho período de 2013 (+7,6%) y 2015 (+9,5%)", puntualizó.Analizó que "a diferencia del kirchnerismo, el Gobierno aplicó un fuerte aumento a los precios de bienes y servicios regulados pese a que los años impares son electorales". "A simple vista, este factor explicaría la mayor inflación acumulada en 2017. Sin embargo, no tiene en cuenta que este año el ancla cambiaria fue más operativa respecto de 2013 y 2015 por dos vías: ya no existe el cepo cambiario y el dólar prácticamente no subió en lo que va del año", consideró.De ese modo, señaló que "hasta el reciente shock de Brasil, el dólar retrocedía cuando en los primeros meses de 2013 y de 2015 hubo una depreciación limitada". Al realizar su análisis, la consultora sostuvo que el Gobierno "trató de acotar los incrementos nominales de salarios para contener el alza de los costos laborales de las empresas". "Ya sea por inercia y/o por decisiones de las empresas, la remarcación de precios continúa elevada", advirtió el documento.