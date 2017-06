AIRE LIBRE

Altura del río y el piqueEL RIO. Continúa creciendo y ya se inundaron algunas islas.Si bien dentro de pocos días comienza la temporada de caza de la perdiz chica y la caza junto con la pesca es un gusto que comparten muchos, los fanáticos del deporte del anzuelo y el corchito, continuarán despuntando el vicio. El río está bastante crecido y casi llegando a los niveles de alerta en el sector medio del Paraná. En el puerto de La Paz se registró una altura de 5.76 metros (nivel de alerta 5.80 mts), en Hernandarias 5.00 mts (nivel de alerta 5.50); y en el puerto de Santa Fe 4.75 metros (nivel de alerta 5.30) todo este sector con tendencia “creciente”. En la zona de Ituzaingó, ItaIbaté, Paso de la Patria el río tiene tendencia de “bajante” pero más al Norte el río comenzó a crecer nuevamente por lo que podemos augurar que en la costa santafesina el río va a crecer unos días más, luego se mantendrá una semana estable para luego volver a crecer. Las lagunas están repletas de agua y algunas islas bajas ya se empezaron a inundar. Los arroyos desaguan caudalosos y hay bastantes correderas. Como las lagunas están crecidas -para quienes navegan en lancha- existe la tentación de “acortar camino” cruzándolas pero hay que tener mucho cuidado si no se conoce la zona por la posible presencia de troncos, alambrados, postes que puedan haber quedado a pocos centímetros de la superficie y que pueden resultar fatales. Respecto del pique, es bastante irregular pero con el frío se sacan buenos ejemplares de Amarillos encarnando con tripero y, en los pozos con plomada grande, se pueden sacar Manduvés de los llamados “cabezones” y de la especie “pico de pato”, pero encarnando con coluditas. Salen cachorritos de Surubí aunque la mayoría no alcanza la medida y deben ser devueltos al agua. Los pescadores locales, con malla, están sacando bogas muy grandes (algunas de 4 kilos) es cuestión de probar con distintos tipos de carnadas para ver si con el reel se tiene suerte de enganchar alguna. Hace mucho frío y navegando -especialmente si se levanta viento- la mojada es casi obligatoria así que llevar mucho abrigo e impermeable para evitar un resfriado.CAZA MENORLa importancia del plomeoYa cerca de la temporada de caza vale la pena recordar algunos principios básicos del tiro con escopeta. En el tiro al vuelo la pieza siempre está en movimiento y obliga al cazador a realizar un tiro instintivo en el que intervienen una serie de factores que se deben ir aprendiendo a conocer y dominar. En primer lugar el cazador debe saber que la carga de plomo del cartucho, en su recorrido por el aire, se alarga y ensancha porque entre perdigón y perdigón el aire no solo tiende a frenar los proyectiles, sino también a alejarlos unos de otros. Cuanto más pequeños son los perdigones -y por lo tanto de menor peso- más sensibles son a estos dos fenómenos (dispersión a lo largo y lo ancho). Es decir, una carga de perdigones Nº 3 se dispersa menos que una carga de perdigones Nº 7. Hay que añadir que los perdigones están sujetos a enormes presiones y roces entre sí en su recorrido por el cañón de la escopeta y por lo tanto pierden en parte su esfericidad inicial, presentando así planos o caras sobre las que actúa el aire con mayor fuerza. Por ello, sobre la carga de plomo en su recorrido fuera del cañón, actúan fuerzas que tienen una acción dispersora tanto en sentido longitudinal como vertical y horizontal. Para ser más claro aún, el haz de perdigones en su vuelo hacia la presa tiene la forma de un cono con su vértice hacia el tirador. Es oportuno aclarar este concepto porque cuando se dispara sobre un cartón o chapa se aprecian las huellas de las municiones distribuidas circularmente, los que nos puede hacer creer que las municiones llegan todas al mismo tiempo sobre un blanco móvil, y esto no es cierto. Según se pudo comprobar en filmaciones con cámaras de alta velocidad el largo del cono es aproximadamente una décima parte de la distancia de disparo. Por ejemplo, una carga de municiones disparada con una escopeta calibre 12 a 35 metros tiene un cono de aproximadamente 3,5 metros de largo. Por supuesto, el ancho del cono varía en función del choque y el taco contenedor utilizado, pero lo que es seguro es que a mayor distancia existe mayor dispersión. Teniendo en cuenta estos factores es aconsejable, cuando se recargan cartuchos, respetar las especificaciones en cuanto a cantidad de pólvora y munición. Es un error muy frecuente creer que si colocamos más pólvora obtendremos un tiro más potente ya que lo único que lograremos es mayor dispersión con cartuchos más “pateadores”. Además las presiones en el interior de la recámara aumentan en proporción geométrica con cada grain de pólvora que se agrega a la carga, y como esto nadie lo puede medir, se torna muy peligroso. Si es cartuchería nueva podemos afirmar que no hay cartuchos malos cuando están respaldados por el nombre de un fabricante conocido. Eso sí, no se debe caer en el error de tratar de corregir los fallos de puntería cambiando cartuchos ya que se entra en un círculo vicioso en el que los fallos aumentan por falta de confianza en sí mismo.Viejos consejos para cazadoresRevisando viejas revistas de caza españolas encontré una foto donde detrás del cazador y sus presas se observa, pegado en la pared, un azulejo con unos consejos para cazadores. Los mismos, pese a ser bastante antiguos y a estar expresados en un español muy castizo, tienen plena vigencia y entonces viene bien recordarlos para que nuestros cazadores locales los tengan en cuenta:1º En la caza lo primero es aprender y al veterano atender.2º Fallos y equivocaciones deben servir de lecciones.3º La veda respetarás o sin caza te quedarás.4º No pisar nunca lo ajeno, ni las piezas ni el terreno.5º Si vas a soltar tiros piensa en tu perro y tus amigos.6º Que la emoción de cazar no la sufran los demás.7º Con el arma empuñada poco vino y mucha calma.8º No reñir ni porfiar con las armas de cazar.9º En almuerzo campero, las armas lejos y poco fuego.10º Terminada la jornada, arma limpia y descargada.