A 28 años de la hazaña en Jujuy

Atlético Rafaela escribió el domingo 4 de junio de 1989 su página más gloriosa al acceder al torneo Nacional B de la AFA tras derrotar por 3-0 a Atlético Ledesma de Jujuy, en la segunda final jugada en condición de visitante, ante más de 12.000 espectadores. Marcelo López abrió el marcador a los 20 minutos del segundo tiempo mediante la ejecución de un tiro penal, aumentando Poelman (a los 35´) y cerrando el propio López (a los 40´) con un tercer gol que no deja dudas del mérito del ganador. Este equipo dejó plasmada una sensacional campaña, que fue acompañado hasta el lejano norte con medio millar de simpatizantes y dejando en Rafaela toda una esperanza, que se hizo realidad y se transformó en delirio cuando terminó el partido, comenzando los festejos de ese grupo de hinchas en Jujuy y, al mismo tiempo, la gente fue al bulevar Santa Fe y a la sede atletiquense portando banderas y distintivos celestes y haciendo sonar las bocinas de los autos. El fútbol rafaelino había soñado muchas veces con esto, incluso el propio Atlético estuvo cerca de la gloria a pocos “centímetros” cuando una moneda caprichosa lo dejó afuera del Nacional, en 1983. Los formaron de la siguiente manera:

LEDESMA: Rojas; Lela, González, Armegot y Herrera; Carril, Bacas y Pizculiche; Gil, Maladot (Ojeda) y Viano. Suplentes. Priore, Burgos Rueda y Rodríguez. DT. Roberto Gonzalo.

ATLETICO: Marino; Fertonani, Levrino, Querini y Berzero; Bernasconi, Alfaro y Marcelo López:; Giordano (Poelman),Fuentes y Marcelo Riveri (César) Suplentes: Podio, Fontana y Barlassina. DT. Horacio Bongiovanni.



LOS HOMBRES DE LA HAZAÑA

Solo dos hombres estuvieron presentes en el rectángulo de juego a lo largo de todo el campeonato: Gustavo Alfaro y Esteban Bernasconi, con una sola ausencia se anota Ricardo Marino. Con 22 presentaciones Ricardo Fertonani, Fabián Giordano y Carlos Fuentes, mientras que jugaron 21 veces Juan Ramón Poelman y Hugo Querini. En 18 oportunidades fueron utilizados Marcelo López y Ariel Levrino, a quienes le sigue en número de presentaciones Javier Bercero con 13 partidos, al igual que Marcelo Riberi y Dante Fontana. El resto del plantel se compuso por Rubén César, Osvaldo Marzo, Walter Gómez, Pablo Cárdenas, Roberto Batellini, Carlos Segovia, Antonio Sánchez Astrolog, Roberto Fernández, entre otros. Para todos ellos, al historia del fútbol de Rafaela les tiene reservado un sitial de honor en la página de los más grandes logros.



EL CUERPO TECNICO

Atlético tuvo dos técnicos a lo largo de la disputa del Torneo del Interior y el Zonal Noroeste. En primer lugar Eduardo Gentile, quien dirigió al equipo durante la primera etapa del Torneo del Interior, y Horacio Bongiovanni, quién se hizo cargo de la conducción técnica el 21 de diciembre de 1988. Como preparador físico actuó el profesor Sergio Chiarelli. Fueron médicos del palntel Ricardo Pirola y Gabriel Gaggiotti, Kinesiólogo fue Ernesto Glasberg, masajistas Hugo Romero y Rito Quiróz, utilero Rodolfo Acebal y aguatero Aldo Solari.



LOS NUMEROS DE LA CAMPAÑA

Si bien las matemáticas no siempre mandan en el fútbol, en el caso de Atlético de Rafaela los números alcanzan para graficar la espectacular campaña que desarrolló a lo largo de 24 presentaciones oficiales, divididas en tres fases del Torneo del Interior, en los que sucesivamente enfrentó a El Expreso (El Trébol) 3-1 y 1-1; Sportivo del Norte(Esperanza) 0-0 y 4-1; y Oriental (Rosario) 4-0 y 2-0. Segunda Fase: vs. Riveras (Villa Constitución)2-1; y 4-1; vs. Huracán (Vera) 4-0 y 0-0; vs. Patronato (Paraná) 0-0 y 3-1; vs. Unión Agrarios (Cerrito) 4-0 y 3-1. Tercera ronda. Vs. Guaraní (Paso de los Libres) 4-1 y 5-0; vs. Patronato 2-2 y 3-0. Octogonal. vs. Estudiantes (Río Cuarto) 2- 1 y 2-0; vs. Laferrere 0-0 y 0-0 (ganó Atlético en definición por penales); vs. Ledesma Jujuy 3-1 y 3-0. De los 24 partidos que disputó, ganó 17 e igualó en 7 oportunidades, permaneciendo invicto. Convirtió 58 goles con un promedio de 2,41 goles por encuentro y una eficiencia (en puntos obtenidos) del 85,41%. Solamente sufrió 12 goles en contra.



LOS GOLEADORES

El máximo goleador del equipo fue el delantero Marcelo Fuentes, con 20 conversiones, Marcelo López con 15 tantos fue el segundo en la tabla de goleadores atletiquenses y luego se ubicaron, por orden de goles marcados, Fabián Giordano con 9 tantos, Walter Gómez con 4, Juan Ramón Poelman con 3, Gustavo Alfaro con 2 y con solamente un gol Pablo Cárdenas, Rubén César, Marcelo Riberi y Hugo Querini. Por este motivo, juntamente con el título logrado en la B Nacional en 2011 en Santa en la victoria ante Unión, es que cada 4 de junio, una fecha muy especial e importante para los hinchas albicelestes, es que se celebra el día del hincha de Atlético. (Fuente: www.lacremaesdeprimera.com.ar).