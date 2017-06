La rafaelina Molinari pasea su obra, de muestra en muestra

Instaladas en Rosario donde se asumieron como emprendedoras culturales y editan Fuerza y Posibilidad Ediciones, las jóvenes artistas rafaelinas María Virginia Molinari y Clara Esborraz buscan mostrar sus obras en cada escenario cultural que el destino les acerca. "Vicky" es fotógrafa y Clara artista visual, por lo que comparten la pasión por el arte y sus distintas expresiones.En la última semana y media, Molinari participó en la inauguración del 94º Salón de Mayo del Museo Rosa Galisteo de la ciudad de Santa Fe, ya que su obra -una fotografía- fue seleccionada junto a otras 40 de un total de 447 que presentaron artistas de España, Venezuela, Italia, México, Colombia, Uruguay y una decena de provincias de Argentina. En esta edición, el Museo abrió la convocatoria para participar con obras o proyectos realizados en distintas variantes materiales, espaciales y conceptuales: piezas bidimensionales, tridimensionales, instalaciones, audiovisuales, digitales, performáticas o sonoras.El Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia, celebró el jueves 25 de Mayo la inauguración y premiación del 94º edición del Salón Anual de Santa Fe, más conocido como "Salón de Mayo". El acto estuvo presidido por la ministra de Innovación y Cultura, María de los Angeles González, acompañada por autoridades provinciales, municipales y de instituciones.Para esta edición del Salón de Mayo, el ministerio de Innovación y Cultura instituyó tres premios: el Premio Gobierno de la Provincia de Santa Fe, de $ 150.000 (adquisición) se entregó a Fabiana Beatriz Imola por su obra "Teatrino". Al tiempo que el Premio Ministerio de Innovación y Cultura de $ 40.000 (no adquisición) fue entregado a Nicolás Pontón por su obra "La superficie del tiempo". Y el Premio Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez” de $ 40.000 (no adquisición) fue otorgado a Bruno Leandro Grupalli por su obra "Obra de pared mostrando su estado de duda".El premio adquisición conformará el acervo del Museo Rosa Galisteo, uno de los más importantes de Latinoamérica. Además, se otorgaron diez distinciones brindadas por instituciones de la nación, la provincia y la ciudad de Santa Fe.El jurado del 94ª Salón de Mayo estuvo constituido por Fernanda Aquere (Santa Fe, Santa Fe), Adriana Armando (Rosario, Santa Fe), Silvia Gurfein (Buenos Aires), Raúl Flores (Córdoba) y Javier Villa (Buenos Aires).La ministra de Cultura expresó durante la apertura que “hace 10 años que vengo al Salón de Mayo y hace 10 años que empiezo diciendo lo mismo pero me parece es una obligación decirlo: es la única ciudad que yo conozco que celebra la fecha patria de fundación de un país con arte. Y el arte nos obliga a una política pública de cambio, de apertura, de decisiones sobre la institución, sus fortalezas y debilidades, con los públicos de adentro y de afuera, los públicos que salimos a captar y los que tenemos”.González agregó que “el Salón de Mayo es una conversación muy profunda sobre la mirada y las visiones de las distintas generaciones sobre lo que está transcurriendo en este mundo y en sus propios mundos; y en esa suma de mundos poder encontrar la experiencia sensible y estética para la mayoría del público a quienes no se les pide tener conocimientos específicos sino ser ciudadanos como protagonistas”.“Hay una cierta inteligencia en convocar a todas las especialidades juntas, a lo bidimensional, a lo tridimensional, a todos los soportes, a todas las estéticas y a todos los géneros y arriesgarse a recibir 447 envíos que es el doble de otros salones, con la participación de varios países iberoamericanos y de diez provincias argentinas”, expresó la titular de la cartera cultural.Mientras, la directora del museo, Analía Solomonoff, se refirió al Salón como “una muestra potente que plantea un diálogo contundente con el arte contemporáneo argentino y que destaca la producción artística como herramienta de transformación, como un espacio crítico del pensamiento en relación, no solo al campo cultural, sino también de la sociedad que estamos construyendo”.EN ARTEBA YSAN PABLOTras participar en Santa Fe de la apertura de la muestra, Molinari junto a Esborraz participaron de la 26ª edición de la feria de arte contemporáneo ArteBA, que se realizó en La Rural de la Ciudad de Buenos Aires con galerías de más de 20 países. Estuvieron en la sección Isla de Ediciones donde se convocan a editoriales independientes y para esta ocasión presentaron un libro con dibujos de Esborraz."Fuerza y Posibilidad Ediciones es un proyecto editorial independiente que surge en la ciudad de Rosario a finales del 2014. Nos interesa promover y difundir el trabajo de artistas jóvenes de diferentes puntos del país, generando intercambios y publicaciones tanto colectivas como de autor. Creemos que editar es algo que excede al formato libro, por eso también activamos proyecciones en la vía pública, proyectos instalativos, encuentros, talleres y ferias", definen a su creación las artistas rafaelinas."Nos fue muy bien. Fue una muy buena experiencia que sirve para difundir el trabajo independiente", dijo Molinari a este Diario.Y el martes pasado mostraron sus obras en la gigantesca Feira Plana de San Plablo -en el Pabellón de la Bienal de esa ciudad brasileña- donde también compartieron espacios con publicaciones independientes."Sí, fue una gran semana para nosotras", sintetizó Molinari sobre los últimos días de mayo.