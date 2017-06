La Municipalidad propuso a la Nación el Predio de la Flor para viviendas

El Municipio de nuestra ciudad presentó ante la Nación cuatro terrenos de nuestra ciudad para la elaboración de desarrollos urbanísticos. Entre ellos, se destaca el Predio de la Flor, es decir, el predio que se encuentra entre Bv. Roca y Bécquer, casi con frente a la Ruta Nacional Nº 34. El resto de los terrenos son los tres tercios de manzanas sobre el Bv. Lehmann -cerca de calle D'agostino, en el barrio San José, de 60 metros por 30m.-, un predio en el Mora -sobre calle Maggi, con un frente de casi 200 metros-, y otro ubicado en la zona de las 132 viviendas del ProCreAr, en Av. Aristóbulo del Valle (30 metros de frente por 100 de fondo).

La confirmación la realizó el Director Ejecutivo del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en declaraciones a "Algo dirán" (Radio Galena, 94.5 Mhz). "Hemos presentado este miércoles ante Nación cuatro localizaciones. Es una posibilidad que la van a evaluar, en el marco del Programa ProCreAr y ABE (Asociación de Bienes del Estado), con la modalidad de poder convenir entre el sector público con el privado. En este caso el sector público aportaría el terreno, para emprendimientos de propiedad horizontal, como las 132 viviendas del Villa del Parque", dijo Bersano.

"Si son aceptadas, lo que hace Nación es convocar a una licitación para que las empresas constructoras interesadas puedan desarrollar los proyectos en cada uno de los predios. Hay un cofinanciamiento: el 40% lo hace la Nación y el resto lo hace la empresa privada", describió y agregó: "ojalá que esto tenga buen curso y sería una buena posibilidad, diferente del sistema que venimos haciendo, pero impactaría directamente sobre la clase media".

¿Cuál es la idea para el Predio de la Flor? Según Bersano, "es combinar viviendas colectivas, pero también un uso administrativo y comercial. Pero se verá".

No descartó que puedan ser aceptados los cuatro proyectos: "si nos aceptan las cuatro localizaciones, sería buenísimo y sería un impacto muy grande, en función del proyecto que presente la empresa".

Pero, no pudo determinar cuántas viviendas podrían desarrollarse en esos predios: "entran a jugar en forma importante los parámetros urbanísticos (FOS y FOT). Pero para tener una referencia, hacia fin de año, presentamos un anteproyecto de tres torres para el terreno de Av. Aristóbulo del Valle. No pudimos conseguir un cofinanciamiento, aunque estuvimos cerca con el Banco Hipotecario. Para ese lugar, se había previsto 72 unidades habitacionales en 3 torres".

Igualmente, dejó en claro que no habrá una resolución rápida: "son gestiones largas, porque tiene que intervenir el sector privado. Igualmente, habrá una comisión que evaluará los proyectos, respetando los parámetros urbanísticos".



OTROS PROYECTOS

Bersano agregó que "venimos haciendo presentaciones de proyectos desde el año pasado, pero fueron modificándose las modalidades de las operatorias. Primero seguían dentro del programa 'Techo Digno', después se cayó y ahora pedimos que nos financien al Municipio nuevas viviendas bajo el sistema de autoconstrucción. Los proyectos están, faltan los recursos", concluyó.



VENDER PARA ESPACIOS VERDES

Ese lugar (el "Predio de la Flor"), lleva su nombre por una feria que se realizó a finales de los '80, en donde se había realizado una presentación, justamente, de flores. Pero solo se realizó en algunas sesiones y luego quedó ese lugar sin un uso fijo. En algún momento, por ejemplo, se realizó el (también discontinuado) Fogón de la UTN, en la previa al Día del Estudiante o alguna graduación.