"Queremos llegar con posibilidades hasta la última fecha", dijo Hoyos

Apenas concluido el partido en Mendoza, Atlético desató el festejo mesurado sabiendo que se había logrado el objetivo en esta lucha cada vez más complicada por la permanencia, ya que se acerca el final del torneo. Cada encuentro que viene es el más importante, y en este caso la Crema salió con el pecho inflado desde el Malvinas Argentinas, por la fecha 27° del torneo mayor de AFA.A un costado del campo de juego, la figura del partido, Lucas Hoyos, expresó que "fue un partido muy duro, sabíamos que iba a ser así. Es un gran orgullo el que tengo que hoy, porque jugaron muchos chicos, con muy pocos partidos en primera. Sabemos para qué estamos, seguir luchando, hay posibilidades y hay que hacer lo posible para que esas posibilidades vayan creciendo".En esta carrera donde la calculadora juega un papel preponderante, el arquero mencionó que "nuestra responsabilidad es dar todo. Nuestra idea era llegar con posibilidades hasta la última fecha y estamos llegando. Es un grupo por el que me saco el sombrero como siempre lo digo, haremos lo posible contra Quilmes, pero primero tenemos Copa Argentina. Mientras haya posibilidades vamos a luchar para quedarnos en primera".Hoyos tuvo un entredicho con Javier Correa y el Morro García tras el pitazo final del árbitro Merlos, pero no entró en detalles. "Son cosas que quedan en la cancha, no pasa nada. Algunos se van un poco más de boca, pero no pasa nada".OTRO DESTACADOA su turno, Fernando Luna, otro de los puntos altos en el triunfo por 2 a 0 y autor del primer gol, mencionó que "la verdad que fue un partido duro, no podíamos agarrar la pelota, pero pudimos ganar y es lo importante, así seguimos sumando. Estamos dando la cara, dando lo mejor de nosotros, entrenamos todos los días como si fuera la primera vez".Acotó que "esta lucha va a ser hasta el final, tenemos que ganar como sea. Ahora viene Quilmes que lucha por lo mismo que nosotros y en casa tenemos que dejar los tres puntos".