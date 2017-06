Ben Hur visita a Atlético en el partido destacado

Este domingo se completará la décima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, la cual tuvo dos adelantos entre semana. En Clucellas, Sportivo Norte superó a Florida por 1 a 0, mientras que en Sunchales igualaron 0 a 0 Unión y Peñarol.El resultado registrado en la ciudad del Cañón dejó a Ben Hur la chance de ampliar la ventaja que tiene sobre el Bicho Verde. El Lobo, que marcha puntero e invicto con ocho victorias y un empate, estará visitando a Atlético en el predio del autódromo. En un mes donde ya empieza a poner la mira en la preparación para el Federal B, el elenco de Gustavo Barraza intentará afianzar su liderazgo de cara al tramo final del certamen.Por su parte, quien tiene chances de trepar al segundo puesto es 9 de Julio. El elenco dirigido por Maximiliano Barbero estará recibiendo a La Hidráulica de Frontera, que está en levantada y necesita sumar para ilusionarse con la permanencia.En Los Nogales, Ferro y Libertad animarán un duelo entre equipos de campaña discreta. Sobre todo en el local, que no pudo cumplir las expectativas y sobre todo sufrió un duro golpe con la eliminación en la Copa Santa Fe.En tanto, en barrio Italia, Argentino Quilmes recibirá a Argentino de Humberto en un partido muy importante para los promedios. Otros que necesitan sumar para mejorar su campaña son Brown y Dep. Ramona, que jugarán en San Vicente.LA PROGRAMACIONEste es el detalle de los cinco encuentros a jugarse hoy, a partir de las 15:30 (14 en reserva): Atlético Rafaela vs. Ben Hur, Roberto Franco; Brown vs. Dep. Ramona, Javier Simoncini; Ferrocarril del Estado vs. Dep. Libertad, Franco Ceballos; 9 de Julio vs. La Hidráulica de Frontera, Víctor Colman y Argentino Quilmes vs. Argentino de Humberto, Guillermo Vacarone.PRIMERA BEste domingo dará inicio la segunda fase desde las 15:30 (14 en Reserva), con la siguiente programación:Zona Norte: Dep. Aldao vs. Independiente de San Cristóbal, Néstor Ercole; Sp. Roca vs. Moreno de Lehmann, Gisela Trucco; Dep. Tacural vs. Independiente de Ataliva, Silvio Ruiz y Unidad Sancristobalense vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Sebastián Garetto.Zona Sur: Bochófilo Bochazo vs. Talleres de María Juana, Sergio Rusch; Dep. Josefina vs. Argentino de Vila, Guillermo Tartaglia; San Martín de Angélica vs. Zenón Pereyra F.C., José Rodríguez y Atlético María Juana vs. Sp. Santa Clara, José Domínguez.PRIMERA CSe disputará la sexta fecha del torneo Apertura, en la cual el puntero Dep. Esmeralda recibirá al Dep. Susana. Los encuentros de primera comienzan a las 16.Este es el detalle: Juv. Unida vs. Sp. Libertad, Angelo Trucco; Dep. Bella Italia vs. Belgrano de San Antonio, Raúl Rodríguez; San Isidro de Egusquiza vs. Sp. Aureliense, Claudio González y Atlético Esmeralda vs. Dep. Susana, Mauro Cardozo.