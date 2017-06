Lechería: Legislatura reclama por fondos al Gobierno nacional, pero siguen los créditos

En marzo, la Legislatura santafesina aprobó la creación de un Fondo de Inversión y Desarrollo para asistir a los productores tamberos afectados por la emergencia hídrica. Se trata de 400 millones de pesos, compuestos por 150 millones aportados por las arcas santafesinas, y los 250 millones restantes aportados desde el Fondagro, un fideicomiso creado por el Ministerio de Agroindustria nacional para apuntalar a diversos sectores productivos.De ese total, hasta el momento, solamente han aparecido los fondos provinciales para otorgar créditos blandos a los tamberos que sufrieron las últimas crecidas, y pérdida de gran parte de su capacidad productiva. El dinero comprometido por nación aún no llegó y esto atrasa la asistencia al sector, según reflejó la semana pasada el ministro de Economía, Gonzalo Saglione.Esta semana, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores se manifestaron en contra de esta situación y le pidieron a la Nación el envío de los fondos.El senador por Rosario, Miguel Angel Cappiello, aseguro que "no sólo no llegaron los 250 millones prometidos, sino tampoco otros montos que dijeron que iban a mandar".En tanto, explicó que "un ejemplo son los 6 millones que destinarían para los apicultores de la provincia que tampoco llegaron", disparó.Además, recordó que de las 711 solicitudes de préstamos pedidos por tamberos, se aprobaron 470 pero aún no se los puede asistir por la falta de los fondos."El gobierno nacional no nos atiende, no nos ayuda, y mucho menos nos va a pagar la deuda por coparticipación", opinó el senador.Por otra parte, Pedro Morini, secretario de Lechería de la provincia mostró preocupación porque dijo que "la demora lleva meses", y sostuvo que si el Ejecutivo de Macri firmara hoy el convenio con la provincia, el dinero llegaría recién en agosto.Por ese motivo, manifestó que la decisión del gobierno provincial es seguir adelante con la financiación a través de fondos propios, para impulsar la recuperación de los tambos afectados, pero remarcó: "Lo que queremos es que firmen el acuerdo".No obstante, afirmó que "no se dejará colgados a los tamberos", e informó que en el mientras tanto, se seguirá avanzando. "Ya monetizamos 560 créditos y hay cerca de 400 más a punto de ser monetizadas", informó.UN PROBLEMA DE DECISION POLITICAPor su parte, Eduardo García Maritano, titular de la comisión de lechería de Carsfé agradeció los aportes para el financiamiento y recomposición del sector, pero remarcó que la función de los estados provinciales y nacionales no debe ser solucionar un problema de renta de negocios entre privados, sino garantizar que dichas relaciones de negocios sean equitativas."En mayo del año pasado, un kilo de queso cremoso en una PYME estaba a 40 pesos, y el litro de leche, por la escasez saltó al productor a 4 pesos. Hoy después de un año, la producción de leche cayó según datos oficiales un 12%, en conclusión hay menos leche, y el queso cremoso en fábrica no baja de los 75 pesos, y la leche al productor en mayo cerrará a 5,30 pesos y esos son problemas de coordinación dentro de la cadena", explicó a UNO Santa Fe.En ese sentido, señaló que para clarificar la cadena láctea hace falta decisión política, y que si bien, la provincia de Santa Fe, el año pasado "hizo punta" con la publicación de las bandas de capacidad de pago de la leche, en función de los productos en fábrica, actualmente ese registro se encuentra desactualizado.