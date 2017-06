La iglesia Católica celebra hoy Pentecostés

Buenos Aires, 4 (NA). - La Iglesia Católica celebrará hoy domingo 4 de junio el Pentecostés, que es el descenso del Espíritu Santo que finaliza los 50 días de período pascual.En muchas parroquias esta noche se celebra la vigilia para "esperar" al Espíritu Santo y la solemnidad de Pentecostés es una fiesta móvil, no tiene fecha fija en el calendario, siendo justo siete semanas después del Domingo de Pascua.Siete semanas son cincuenta días, de ahí el nombre de "Pentecostés" (cincuenta), es uno de los domingos más importantes del año, después de la Pascua.En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y, posteriormente, los israelitas, la unieron a la Alianza en el Monte Sinaí, cincuenta días después de la salida de Egipto.Con Pentecostés en el calendario cristiano termina el tiempo pascual de los 50 días: Los cincuenta días pascuales y las fiestas de la Ascensión (celebrada el domingo anterior) y Pentecostés, forman una unidad, no son fiestas aisladas de acontecimientos ocurridos en el tiempo, son parte de un solo y único misterio.Al respecto, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor José María Arancedo expresó "alegría, paz y misión, a esto estamos llamados", según difundió la agencia Aica.El arzobispo de Santa Fe, aclaró que "hay tres realidades que nacen del encuentro con Jesucristo, y se hacen vida por el don del Espíritu Santo, que marcan el estilo de vida de un cristiano: alegría, paz y misión"."A esto estamos llamados. No se trata de una utopía sino de una realidad posible, que es fruto de la presencia del Espíritu Santo", destacó.Explicó que "el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia, él viene para animar y dar vida a esta realidad sacramental que Jesucristo ha fundado sobre los apóstoles".Sostuvo que "en Pentecostés se hace pública la presencia de la Iglesia, ya instituida por Jesucristo y que recibe en el Evangelio su carta fundacional. Por ello, cuando rezamos el credo luego de manifestar nuestra fe en Dios Padre como creador, en el Hijo como redentor, decimos creo en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia Católica ".