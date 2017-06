La Provincia lo quiso para hacer el Nodo

La última vez que el Predio de la Flor había sido noticia, fue hace casi 10 años. Por aquella época (mayo de 2009), el intendente Omar Perotti (hoy Senador Nacional) y el gobernador Hermes Binner (hoy diputado nacional) mantenían un conflicto por la conclusión de la obra de cloacas.La obra no terminaba y la administración socialista afirmaba que no tenía los tres millones de pesos necesarios para culminar la obra. En ese marco, la Provincia hizo un ofrecimiento de canje, en una reunión que se realizó en el Salón Blanco de la Casa Gris: "en toda la provincia recibimos 126 terrenos como transferencia definitiva o en un préstamo por 99 años. Tuvimos dificultades sólo en un lugar: Rafaela. Nosotros no podemos comprar terrenos. Si nos ceden el Predio de la Flor por 99 años, podríamos transferir ese dinero de la compra y completar la obra de cloacas", dijo Binner. Los cálculos daban: los 800.000 dólares en que el Municipio valuaba el terreno eran (en aquella época), casi tres millones de pesos. En marzo de ese mismo año, la Provincia había realizado en el Teatro Lasserre un acto para presentar el proyecto y maqueta de la obra del Centro Cívico en donde se instalaría el Nodo. Estuvieron Binner, Bonfatti (Ministro de Gobierno), Perotti y el arquitecto de la obra, Mario Correa. El edificio (que ya se pensaba para el Predio de la Flor) tenía una superficie cubierta de 7.800 m2, destinados a las principales áreas de atención al público, y 3.100 m2 para estacionamientos y espacios técnicos. Tenía dos plantas superiores, una planta baja que reúne los usos públicos y un nivel en subsuelo con estacionamiento para 70 vehículos (entre otros puntos); y una plaza cívica de 4.900 metros cuadrados frente al edificio.Al Gobierno le interesaba particularmente estar a la vera de la ruta 34, por su fácil acceso. De hecho, el primer inmueble alquilado para el Centro Cívico estuvo ubicado sobre esa importante vía. Al Municipio, la operación no le cerraba: ese activo siempre sirvió para nivelar el Presupuesto.La operación no se concretó y terminó siendo utilizado por el Municipio para los exámenes prácticos para la licencia de conducir.