CRAR goleó a Pampas

El Círculo Rafaelino de Rugby derrotó este sábado a Pampas de Rufino por 38 a 6, en un partido correspondiente a la quinta y última fecha de la primera fase de la Zona Ascenso del Torneo Regional del Litoral. Al cabo del primer tiempo, el Verde se imponía por 7 a 6. Los puntos fueron aportados por dos tries de Juan Imvinkelried, uno de Ignacio Pfaffen, Santiago Salari y Mariano Ferrero, mientras que Pablo Villar aportó un penal y cinco conversiones.Esta victoria le permitió al equipo dirigido por Leonardo Crosetti y Cristian Martino terminar en el primer puesto, con 23 puntos, obteniendo cinco victorias en otras tantas presentaciones, llegando de la mejor manera a la Reclasificación que comenzará luego de las ventanas internacionales previstas este mes, por Los Pumas e Inglaterra.En la rotación que el cuerpo técnico viene desarrollando en cuanto a la constitución del equipo, este compromiso en la primera mitad no fue favorable en cuanto al trámite para el dueño de casa. CRAR tuvo muchas penalidades, jugó en pocas oportunidades en campo rival y eso determinó que la visita quede a tiro del marcador.Distinta fue la situación en el segundo tiempo, porque los cambios rindieron frutos rápidamente y la producción de los forwards se fue acrecentando, ante un rival que por contrapartida se fue desgastando. El Verde fue sacando provecho en el tramo final de las amarillas del rival y terminó ganando con punto bonus.CRAR formó con Jonatan Viotti, Guillermo Zbrun y Matías Rocchi; Juan Pablo Imvinkelried y Juan Manuel Barreiro; Ignacio Minetti, Juan Manuel Imvinkelried y Mariano Ferrero (c); Maximiliano Bertholt y Pablo Villar; Franco Rosso, Ignacio Pfaffen, Nicolás Imvinkelried, Guillermo Brown; Lautaro Trossero. También ingresaron Nicolás Gutiérrez, Martín Zegaib, Franco Davicino, Tomás Ibarra, Ricardo Brown, Santiago Salari y Pedro Eguiazu.Cabe mencionar que en el equipo visitante fue expulsado el jugador Franco Anania. En pre-reserva igualaron 10 a 10, mientras que en reserva ganó Pampas por 31 a 30.LOS CLASIFICADOSCon los resultados consumados, la Zona Campeonato dio a conocer a los 10 equipos que lucharán por el título de la vigesimoctava edición del inter uniones. Concluida la quinta fecha, pasaron a la segunda fase en la elite: Gimnasia y Esgrima de Rosario, CRAI, Duendes, Jockey, Estudiantes, Santa Fe RC, Old Resian, Universitario de Rosario, Universitario de Santa Fe y Tilcara.Deberán pelear en la Reclasificación junto a los elencos provenientes de la Segunda División, Rowing y Provincial.Zona A: Duendes 52 – Tilcara 25; Jockey 46 – Universitario (SF) 11 y GER 48 – Provincial 17.Zona B: Estudiantes 32 – Santa Fe RC 14; CRAI 16 – Rowing 0 y Old Resian 18 – Universitario (R) 11.GANO ARGENTINA XVArgentina XV obtuvo una victoria por 31 a 15 en su primer partido de la Sudamérica Rugby Cup ante Chile, que se jugó en el estadio La Pintana de la ciudad de Santiago. Con algunos jugadores nuevos en este proceso y varios hombres que están sumando sus primeros minutos en esta temporada, el equipo dirigido por Felipe Contepomi logró derrotar sin problemas a un voluntarioso Chile.El equipo regresará hoy al país y permanecerá concentrado hasta el miércoles. Ese día el plantel viajará hacia Montevideo, para jugar la Nations Cup. En dicho torneo, Argentina XV se medirá el sábado 10 de junio ante Rusia.El próximo partido por este certamen se jugará en Montevideo, frente al seleccionado de Uruguay, en fecha a confirmar en el mes de octubre.Argentina XV formó con: 1- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Gaspar Baldunciel, 3- Eduardo Bello, 4- Jerónimo Ureta, 5- Juan Cruz Guillemaín, 6- Francisco Gorrisen, 7- Lautaro Bavaro (cap.), 8- Santiago Portillo, 9- Felipe Ezcurra, 10- Joaquín Díaz Bonilla, 11- Emiliano Boffelli, 12- Tomás Granella, 13- Bruno Devoto, 14- Franco Sábato, 15- Martín Elías. Ingresaron: Pedro Ortega, Santiago Medrano, Roberto Tejerizo, Facundo Gigena, Santiago Montagner, Lautaro Bazán Vélez, Franco Cuaranta y Santiago Mare. Entrenadores: Felipe Contepomi, Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio.Tantos Tries: Díaz Bonilla, Boffelli (2), Elías, Devoto. Conversiones: Díaz Bonilla (2), Granella.Estadio: La Pintana (Santiago de Chile). Arbitro: Francisco González (Uruguay).