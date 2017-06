Facundo Sava renunció en Tigre tras una nueva caída

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Facundo Sava renunció ayer como entrenador de Tigre después de haber perdido 3 a 0 ante Vélez en Victoria, en un partido válido por la vigésimo séptima fecha del torneo de Primera División. El "Colorado", que había reemplazado en el cargo a Pedro Troglio, dio un paso al costado después de redondear una muy mala campaña ya que en diez partidos sumó dos victorias, un empate y siete derrotas.Además, la eliminación de la Copa Argentina frente a Deportivo Riestra, de la Primera B Metropolitana, había puesto en jaque un ciclo que ya estaba cuestionado. El "Matador", que sumó apenas 25 puntos en esta temporada, será dirigido de manera interina desde el lunes por Fabián Castro."Ojalá puedan revertir esta situación porque se lo merecen. Estoy triste porque la entrega de los jugadores fue extraordinaria, pero no se nos dieron los resultados. No defendimos al club como se merece", dijo Sava.El "Colorado" consideró que "los hinchas se merecen alguien que pueda ayudar" y remarcó que tanto él como su cuerpo técnico "no pudimos hacerlo". Según supo NA de fuentes cercanas al club, la salida del entrenador los sorprendió a los dirigentes ya que ellos apostaban a su continuidad en el cargo. Incluso, el jueves pasado hubo una reunión entre el DT, su representante Gustavo Goñi y directivos de la institución para planificar la pretemporada y posibles altas y bajas.Como el próximo fin de semana no hay fútbol de Primera División porque es fecha FIFA, las autoridades de Tigre se tomarán un tiempo prudencial para elegir al nuevo timonel y en ese sentido no hay que descartar que Castro conduzca al equipo hasta que finalice el campeonato.Cabe recordar que Tigre será, luego del partido ante Quilmes, rival de Atlético en la penúltima fecha.