"Burru" y su llegada a la selección

BUENOS AIRES, 4 (Especial de NA por El Implacable). - El exfutbolista y ahora entrenador Jorge Burruchaga fue presentado como Manager de la Selección argentina de fútbol. Pero es interesante cómo llegó hasta allí. Se encontró con un "ángel". El informante Mani cuenta que El Burru manda a sus hijos al colegio donde concurren los de "Angel Easy". Parece que como el DT andaba en la lona, sin ocupación, le pidió una mano al "Angel"."Tené paciencia que te voy a ayudar", le comentó el hombre hace ya un año. Cumplió. Esta historia lleva a pesar que el ángel en cuestión es bueno. Pero "Lilita" clama que no. Aparte otra cosa, decía el gran José Luis Chilavert, quien dijo esto, dicho sea de paso, una vez en Liniers le atajó un penal cantado a aquella estrella mundialista del `86 y Vélez salió campeón. Este espacio no está para hablar bien de los consagrados, por lo general y el que lo firma tiene el deber de honrar el seudónimo.Para que se destaque la bondad de alguno, tiene que ser muy bueno, como Marley, personaje del espectáculo a quien todos aman como quedó demostrado estos últimos días. Acá, por lo general, el que aparece, pierde. Sólo hay que apuntar una cosa entonces con respecto a ese "ángel" de esta historia. No es del Partido Justicialista sino radical. Está en una carrera política, a no dudarlo. Ocupa un puesto "trampolín". El que no lo crea, que revise los archivos. Por más que le haya otorgado un puesto laboral a uno, no logró aun el desempleo cero y no es Perón. Se recordará además cuando el expresidente de Independiente Javier Cantero (un "inútil", según Hugo, el del camión) jugó su cruzada contra los "barras", lo que el "ángel" contestó para no apoyarlo."Acá nunca tuvimos un problema con los `barras`". Claro, porque como él es "ángel", Rafa y Mauro, son santos. Eso lo sabe todo el mundo.