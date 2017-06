Michetti pidió avanzar en la causa Odebrecht

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La vicepresidenta Gabriela Michetti advirtió ayer que "seguramente hay un sistema de protección" de los funcionarios kirchneristas presuntamente involucrados en casos de corrupción, al tiempo que pidió que avance la resolución de esas causas y principalmente la vinculada a Odebrecht.Tras lamentar que "la Argentina es muy enferma en los temas que tienen que ver con la corrupción", Michetti se quejó de la "lentitud" que le atribuye a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, en la investigación de las coimas que la empresa brasileña confesó haber pagado en Argentina y subrayó que el Gobierno va a "trabajar, no importa quién esté atrás"."Hasta ahora ha habido lentitud, porque ella no hizo lo mismo que el Presidente: no fue a Brasil, no dinamizó la transferencia de la información", afirmó la presidenta del Senado en declaraciones a radio Mitre. Al respecto, agregó: "Hasta ahora no se vio un dinamismo y una actitud proactiva de la Procuración, lo que es bastante razonable, porque en el fondo todo lo que estamos investigando es un período de tiempo que va del 2007 al 2014, que claramente toma a todos los funcionarios del Gobierno anterior".