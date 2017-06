Recaudación de provincias sube más que la nacional

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La recaudación tributaria de las provincias subía a un ritmo de 38 % interanual en lo que va del año, con Ingresos Brutos que aumentan un 34,1 por ciento, por lo que sus recursos crecen a mayor ritmo que los de Nación. "A su vez, las transferencias totales desde la Nación se expanden un 36,1% interanual, con Transferencias Automáticas que varían 28,1% y Discrecionales que lo hacen un 101,5%", indicaron los economistas Marcelo Capello, Vanessa Toselli y Lucía Iglesias del instituto IERAL de la Fundación Mediterránea.En el análisis afirmaron que "el consolidado de provincias cerró 2015 con el mayor déficit financiero desde 2003, en torno a 1 punto del PIB. Se estima que 2016 marcó una reversión parcial de ese desequilibrio, pero para 2017 no hay garantías de que ese proceso se continúe". "Pese a que los recursos propios y por transferencias suben a buen ritmo, el gasto público provincial puede reflejar el renovado acceso al endeudamiento que han logrado un buen número de jurisdicciones", explicaron.A su vez, expresaron que "en las provincias grandes, los datos fiscales de 2016 resultaron poco homogéneos: Córdoba obtuvo un superávit financiero de 998 pesos por habitante y Santa Fe de 44 pesos (son provincias que lograron la restitución plena del 15% que recibía la ANSES)"."Mientras que el rojo fue de 3.616 pesos por habitante en CABA, de 1.844 pesos en la provincia de Buenos Aires y de 1586 pesos en Mendoza", sostuvieron. Al establecer una comparación "entre la recaudación del consolidado provincial con la recaudación nacional, ambas crecen en términos nominales y reales en el primer cuatrimestre del año 2017 con respecto a igual período del año anterior, pero la provincial lo hace en mayor medida", añadieron. Adicionalmente a la recaudación tributaria, las provincias cuentan con recursos transferidos de origen nacional en concepto de Transferencias Automáticas y Transferencias Discrecionales.En cuanto a las Transferencias Automáticas a provincias, en el primer cuatrimestre del año 2017, aumentaron en términos nominales un 28,1% promedio. Por motivo de la devolución del 15% que iba a ANSeS, de los cuales este año le corresponde a provincias un 6% (o lo que es lo mismo, un 40% de ese 15% anteriormente retenido), todas ellas se encuentran por encima del promedio provincial (1,7 punto porcentual más, en promedio).No así, San Luis, Córdoba y Santa Fe que se encuentran por debajo de éste (4,9 puntos porcentuales menos, en promedio), por el hecho que a estas provincias se les devolvió el total de lo retenido por ANSeS a partir del año 2016 y no en forma progresiva como al resto. Los especialistas concluyeron en que "no hay aún estadísticas de evolución de erogaciones provinciales en 2017, pero el mayor riesgo deriva del renovado acceso al endeudamiento que muestran las jurisdicciones subnacionales, lo que podría derivar en una suba del gasto por arriba de los ingresos este año".